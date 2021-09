Komplo teorilerinin bu kadar yoğun olduğu bir coğrafya Dünya'da yoktur. Bunun bence en büyük nedeni tüm yaşamın belirsizlik üzerine kurulu olması ve belirsizliğin rantından birçok kişinin geçinmesidir. Nüfus bilinmezse, en basit veriler bile güvenilir olmaktan çıkmışsa, kimin mağdur kimin fail olduğu görünmez. Binlerce kişi çıkartılan belirsizlik toz dumanın arkasına saklanabilir. Örneğin İktidar şeffaf olmayarak, gerekli verileri yayınlamayarak veya hatta toplamayarak beceriksizliğini gizlemeyi becerebilir. Öte yandan bir çok kesim ise belirsizlikten dolayı mağdura yatarak "hak" elde etmeye çalışır. Böylece en basit rakamlar bile itibarsızlaştırılır ve spekülasyonlar üzerinden sözde mücadeleler başlatılır. Projeler, fikirler, duruşlar, tavırlar geliştirilir. Aynen şimdiki gibi. Aşı karşıtları ani ölümleri de aşılanmaya bağlayarak manüpüle etmeyi başardılar. Peki ya son günlerde yaşanan ani ölümler olağan mı ? Bu sorunun cevabı yine sağlıklı verilerde yatar. Son on senenin ölüm nedenleri ve sıklığı irdelenip son altı ayda ani ölümlerde artış olup olmadığına bakılabilir mesela. Bunlar yayınlanıp bu tür manipülasyonlar da en aza indirgenebilir. Yoksa, eskilerin dediği gibi, "Tarsus yılandan Kıbrıs yalandan batacak.

(Mete Hatay)



Alafrangadan Alaturkaya...

Yeni Din işleri Başkanını üç günde vatandaş yapıp, yasayı yapanlar, tarafından çiğnenilerek Din işleri Başkanlığına atanan yeni Din işleri Başkanı ilk uygulamaları yürürlüğe girmeye başladı...

Kulağımıza kadar gelen söylemlere göre..

İlk önce Din İşleri Dairesi içinde bir yapılanmaya giren Yeni Din işleri Başkanı mevcut yapıya YK Kararları olmadan mevcut yapıyı değiştirmek, kendi cemaatinin ağırlığını oluşturmak, diğer cemaatlere yakın olanlarla, laiklik taraftarlarını saf dışı bırakmaya yönelik söylemler var...

İlk uygulaması kendi evinde ve Başkanlık ofisindeki AlaFranga Tuvaletleri değiştirdiği ve yerine Alaturka tuvalleri monte ettirdiği, ve Bütün Dindarların bunu yapması gerektiğini dillendirdiği söylemi de ağırlıklı....

Sakalı olmayan Din adamlarına müslüman adamın sakalı olur sakal bırakmalısınız dediği iddiası vardır..

Aleyhinde olan iki din adamımıza da Aleyhinde oldukları için Tövbe etmelerine yardımcı olacak birer tesbih bile hediye ettiği de teşkilatın içinde konuşuluyor..

Müslüman düğünlerini Kendisi, Gelinin başının bağlı olmasından ve çalgılarından ayırt ettiğini ve Din görevlilerinin de düğünlerini o şekilde yapması gerektiğini söylediği,

İlahiyat mezunlarının kendi cemaatinde belli bir süre kurs görmeden öğretmenlik yapamayacakları gibi, bu ve buna benzer konularda çevresine sürekli telkinde bulunduğu söylemleri had safhada...

Yani bu ülkenin Tamamı Alafranga tuvalet kullandığından veya sakalı olmadığından dinin vecibelerini yerine getirmediği için müslüman sayılmaz mı...

(Gürsel Uzun)





Bilin ki;

1. Aşılar sizi ölümsüz yapmaz.

2. Her hangi bir rahatsızlık geçirmenizin sebebi aylar önce yaptığınız aşıya bağlanamaz

(Bülent Dizdarlı)



17 kişi nezaretinde lambasuyunu analiz etmeye giddiler Türkiyeye. Ne tahlili istersiniz ama sanki görünen yetmez !!!!

(Ziya Emir)



Bizim cesur yürekli bir kız kardeşimiz var, tek amacı bu ülkenin toplum ve çevre sağlığı olan Yeşil Barış Haretketi'nin başkanı Feriha Tel ve şu anda bir yük gemisinde tek başına adaya ulaşmaya çalışıyor. Nedeni mi? Nedeni ise "yok artık" dedirtiyor. Başbakan olacak olan Hamza Ersan Saner ve KIBTEK yönetim kurulu tarafından içerisinde “tehlikeli kimyasal atık” bulunma şüphesi olan ve Lübnan’ın elektirik santrallerinin iflas etmesine neden olan yakıt olduğu şüphelenen gemiden analiz yapılması içi verilen bir söz. Bir bavul dolusu numune ile bir önceki gün yine bir yük gemisinde Mersin'e doğru yol alınıyor fakat iş numune teslimine geldiği zaman verilen sözden dönülüyor ve Başbakan’dan gelen bir “emir” üzerine numune sonuçları Başbakan'ın istediği şekilde yapılacak, sadece kendisi ile paylaşılacak ve zehirli kimyasal atık içerip içermediğini ortaya çıkarmak için gerekli testlerin yapılmayacağı bilgisi geliyor.

Terbiye sınırları içerisinde size söylenecek söz bırakmadınız...

(Salahi Şahiner)