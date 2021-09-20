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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Ersan Saner, hükümetiniz küçük ortağı YDP’nin kontrolündeki Teknecik Santrali’nde yaşanan yakıt krizi sanırız hükümetinizde büyük bir çatlağa neden oldu. Umarız artık yanlıştan dönülür…
 
Sn. Ünal Üstel, antijen testlerin yapıldığı merkezlerin hafta sonları da hizmet vermesi için bir uygulamayı devreye sokmanızda fayda var.  Zira Pazar günleri bazı merkezlerde çok fazla yığılmalar oluyor…
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Kış Turizmi ile ilgili çalışmalarınız oldukça güzel. Ancak unutmayın ki dünyanın birçok ülkesinde büyüyerek devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle bu olayı tam anlamıyla devreye koymak oldukça zor olsa gerek…
 
Sn. Sibel Tatar, anneniz Ayten Deniz’in vefatı nedeniyle başınız sağolsun. Her zaman örnek bir anne olarak bilinen Ayten Deniz hanımefendiye Allah’tan rahmet sizlere ise sabır diliyoruz…
 
Sn. Mustafa Naimoğluları, bazı hayvan üreticilerinin elinde kalan küçükbaş hayvanlar olmasına karşın et fiyatları düşmemesinin sebebi nedir? Kasapların kar payını yüksek tutması mı yoksa artan girdi maliyetleri mi?
 
Sn. Hasan Öztaş, dün yine Geçitkale Belediyesi olarak yaptığınız antijen test merkezinde oldukça kalabalık ve yoğun bir gün yaşanmış. Bu konuda bir çalışma yaparak test yapanların sayısını artırmanızda fayda var…
 
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