Doğru yolda yürümek için siz de çocuklarınıza Atatürk’ü okutup öğretmelisiniz…

Rum Eğitim Bakanlığı, lise 2. sınıf İngilizce çalışma kitabının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye'nin Muhteşem Kahramanı" başlığı altında işlendiği 36'ncı sayfasının yırtılması talimatı verilen genelge ile ilgili açıklama yaparak, kitabın "uygunsuz" değerlendirilerek tümden toplatılmasına hükmedildiğini açıkladı.

Kitaplarınızdan Atatürk’ü çıkaracağınıza , en temel öğrenilecek ilkeyi sizlere hatırlatmak isterim . Yurtta Sulh (Barış) , cihanda Sulh …

Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği hedef tutar, ilke, hem iç politikanın, hem de dış politikanın temel dayanağıdır.

Dünyada olabilecek herhangi bir rahatsızlığın herkese zarar verebileceğini, bu yüzden de milletlerin diğer milletlerin sorunlarına kayıtsız kalamayacağını ifade eden Atatürkçülüğünbütünleştirici ilkelerindendir. “Yurtta sulh, cihanda sulh” en geniş ve yaygın anlamıyla teknik bir deyim olan kolektif güvenliği, milletlerarası barışın korunmasını ve devamlılığını da ifade eder

Doğru yolda yürümek için siz de çocuklarınıza Atatürk’ü okutup öğretmelisiniz …Eğitime bugün serpilecek nefret tohumları , ilerde sulh yerine çatışmayı getirecektir .

(Oğuzhan Hasipoğlu)







Vaka sayıları Stabil ama,

Taburcu sayısı, 365 ile rekor kırdı

Başbakanın odağı,

Tamamen Kurultay.

Yaklaşan Eğitim döneminde,

Mazeretler yavaş yavaş sıralamaya başlandı.

Bu kesimlerin amacı, Okulları açtırmamak, Yazık!

Gençler arasında, buluşlar devam ediyor ama

Yüz yüze eğitime de, dönmek zorundayız.

Herkes maximum dikkat ile hareket etmek durumunda,

1 yıl daha kaybetmeye, tahammülümüz yok!

Tüm detayları konuşup yorumlamak için ,

Saat 09:30 da Yayındayız.

Mesaj yorum ve görüşlerinizi Bekliyorum.

(Togay Menekşeli)





2 hikaye kitabı, 4 kurşun kalem, 2 tahta kalemi, 3 silgi, 1akardeon poşet dosya, 4-5 tane sade renkli tükenmez kalem, bant, uhu toplam 444 TL tuttu. Daha bunun çantası, cüzdanı, kitabı, defteri, üniforması... saymakla bitmez. Hala asgari ücrete 200 TL mi zam yapsak 300 TL mi zam yapsak diye tartışırlar. Şaka gibi

(Buket Erşangil)





UBP kurultayı artık iyice tek gündemimiz oluyor. Ne kötü. Ülkenin yeniden kalkınmasına, yoldan çıkan trenin raya oturmasına odaklanması gereken herkes, siyasetçisinden bürokratına, amirinden memuruna, kurultaya odaklı

Demokratik süreç elbette hepimize güç verir. Bu öyle bir şey değil. UBP kurultayları “kanlı” oluyor. Kırıyorlar, döküyorlar, ülkeyi, memleketi unutuyorlar… Kamuya atamalar da genelde kurultay hesapları ile olduğu için, bürokrasi de ortadan kayboluyor

İlk kez Başbakan Ersan Saner isim vererek, Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’nu hedef gösterdi. “Bilerek zarar veriyorlar” dedi, kurultay sürecinin bölgelere yayılmasını istedi. Bunu da “pandemi koşullarına” bağladı. Zorlu Töre’yi hesaba katmadı, cevap ondan geldi: "E sen da davul çalardın düğünde"

Düzey böyle devam edecek. Bakınız, Töre meclis başkanı olsaydı, aday olur muydu? Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz bakan olsa, kurultayın bölgelere yayılmasına itiraz eder miydi? UBP’de böyle de bir gerçek var. Makam, mevki önemli… E memleket?

(Hüseyin Ekmekçi)

