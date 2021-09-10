Sn. Ünal Üstel, ülkede aşılanmanın devam etmesi ve testlerin sürmesine karşın vaka sayılarının 140 bandında seyretmesi bir yerlerde yanlış giden bir şey olduğuna işarettir. Bu nedenle iç denetim yapmanızda fayda var.



Sn. Fikri Ataoğlu, turizmde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda otellerin birçok boş kalmış. İnşallah gelecek yıl için şimdiden çalışmalar başlamıştır. Zira ada ülkesi için turizm çok önemli bir gelir kapısıdır.



Sn. Erhan Arıklı, Ombudsmanın yaptığı açıklamaya göre, son 4 ay içinde Kıb-Tek’e münhalsiz, sınavsız 26 kişi alınmış. Yani bu kadar sıkıntılı bir süreçte böyle istihdamlar yapılmış olması sizin için iyi bir not değil bizce.



Sn. Tufan Erhürman, eşinizin testinin pozitif olmasından dolayı siz de yakın temaslı olmanız nedeniyle izole olmuşsunuz. Geçmiş olsun diyelim. İnşallah pozitife dönmeden atlatırsınız. Bu arada herhalde en kötüsü bebeğinizi bir süre göremeyecek olmanız olsa gerek.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, dün YDÜ Kütüphanesi’nde yapılan UBP Parti Meclisi toplantısında siz ve 3 partiliye daha doğum günü pastası kesilmesi oldukça güzel bir jest olsa gerek. Hayırlı yaşlar diliyoruz.



Sn. Hasan Sertoğlu, bugün oynanacak Süper Kupa maçıyla yaklaşık 1 yıllık bir aradan sonra resmi futbol maçlarına başlamış olacağız. İnşallah kesintisiz bir sezon olur. Bol şanslar.

