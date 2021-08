Meseleye hala daha Ersin'in pasaportu veya Hamza'nın pasaportu olarak bakanlar var! Kıbrıs Cumhuriyeti meşruluğunu iki toplumlu bir Cumhuriyeti temsil ettikleri iddiasından alıyor. Bu yapılan ise tamamen keyfi bir tavır (Devletler vatandaşlarına rövanşist davranamaz, ne kadar da Ersin ağzıyla istemiş olsa bile). Ses çıkartmazsak yakında bu senin pasaportun da olabilir, benim de. Bunu anlamak bu kadar zor mu!?

Eğer düzenli olarak çalıştığınız halde uyduruk bir tatil yapamıyorsanız, saçma sapan bir daire almaya gücünüz yetmiyorsa, en küçük bir harcamada eliniz ayağınız titriyorsa kötü yönetiliyorsunuz demektir. Öyle karmaşık rakamlara, büyük analizlere, beylik cümlelere gerek yok. Olay bundan ibarettir.

Aman ha:

107 TL; yani tüp gaza 17 TL zam, bakanlığın teklifi. Kamuoyuna bu fiyatı yedirme telaşı…

Hammadde sağlayan şirketlere göre zam 20-30 TL arasında olmalı.

Hammadde alıp, gaz dolumu yapan işletmeler de 107 TL’yi kabul etmiş değil…

Demem o ki; 107 TL kalırsa, tüketici olarak bayram edelim.

Zama devam, asgari ücretliyi bitirdiniz. Asgari ücrete zam yok, ama her şeye zam var. Bence artık hepsiniz terkedin kolkutları, halk perişan halde, 17 TL zam 10 kuruş indirim ne güzel be kaşıkla ver kepceyle al.

"İlk fırsatta geri vereceğim" demişti Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu...

Unuttu!

Unutulan bir mesele daha var.

Cumhurbaşkanlığı eski basın koordinatörü Ali Bizden'in Türkiye'ye girişine izin verilmemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı "gerekli girişimlerin yapıldığını" açıklanmıştı.

Henüz bir sonuç çıkmadı.

Özel Jet Skandalı Raporu, unutuldu.

Azerbaycan KKTC’yi tanıyacaktı, unutuldu.

Et ve ilaç ucuzlayacaktı, unutuldu.

Aşı kayıtları verilecekti, unutuldu.

Maronit açılımı yapılacaktı, unutuldu.

Girne Hastanesi’ne ihale yapacak, açacaktık, unutuldu.

UBP üzerine…

UBP Kurultayında 18 bin seçmen neden kendi ilçelerinde oy kullanmasın ki. Binlerce insanı salona götürüp hasta etmenin, sonra da onları kendi bölgelerine yollayıp tüm hastalığı ülke sathına yaymanın manası nedir.

Ne olacak yani, üyeler Güzelyurt’tan çıkıp Lefkoşa’ya gidince başkasına, Güzelyurt’ta oy verince başkasına mı verecek. Bu mantık insanların aklı ile dalga geçmekten başka birşey değil diye düşünüyorum.

Ülkede sağlığı yönetmekle görevli hükümetin büyük kanadı olan UBP’nin, halkın sağlığını herkesten fazla düşünmesi gerekiyor.

Geriye kalan siyasi değişim ve dönüşümler tartışmaya açık olabilir. Ancak ilçelerde oy konusunun en azından elle tutulur gözle görülür bir gerekçesi mevcut.

Lefkoşa’dan bakınca Karpaz ve Yeşilırmak’taki adamı keyif olsun diye 2-3 kez Lefkoşa’ya götürmek, orada 5 saat bekletmek, basit iş olarak görülebilir. Ama o dönem bu dönem değil. Günde 200 vakanın çıktığı, 70- 80 yaş grubunda olan insanların yoğun bakımda zor günler geçirdiği bir dönemde, bu yaş grubundan binlerce üyesi olan bir partinin bunun vebalini yüklenmesi bana göre ciddi hata olur.

Kaldı ki bu konuda, Sağlık Üst Kurulu’nun da söyleyeceği sözler olmalı diye düşünüyorum.

(Özdemir Tokel)