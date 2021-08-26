Sn. Olgun Amcaoğlu, ortaokullarda ve liselerdeki öğrencilerin aşılanması için başlatılan çalışmalar nasıl gidiyor? Bu konuda ailelerin duyarlı olduğunu gözlemliyoruz. Umarız okullar açılana kadar öğrencilerin çoğunluğu aşılanmış olur.



Sn. Erhan Arıklı, akaryakıtta yapılan indirim sonrası tüp gaza gelen zam adeta vatandaşla dalga geçmek gibi bir şey. Bu arada dün El-Sen’in yapmış olduğu eylemde yumurta fırlatılması olayına esprili yaklaşımınız dikkat çekti.





Sn. Fikri Ataoğlu, bir iddiaya göre, Rum yönetiminin Kıbrıs Türk siyasetçilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararı öncesinde Güney’e geçerek pasaportunuzu yenilemişsiniz. Doğruluk payı var mı?



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, tüzük değişikliği konusunda görüş birliği olmadığı için Parti Meclisi’ndeki onaylamayı ileriki günlere aktarmışsınız. Bu konu oldukça tehlikeli bir konu umarız partiniz zarar görmez.



Sn. Cenk Şeren, herhalde gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerde yine Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na aday olmayı planlıyorsunuz. Ama bunun için bizce partililerinizin onayını almayı unutmayın.



Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak bu aralar pek faaliyetlerde bulunmuyorsunuz herhalde. Zira medyada sesiniz soluğunuz çok çıkmıyor.

