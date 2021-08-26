banner583
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
8 0
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
720 0
 
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
69 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
15 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
150 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
17 0
51 0
banner661

Mesajınız Var

banner476

banner666
Mesajınız Var
Sn. Olgun Amcaoğlu, ortaokullarda ve liselerdeki öğrencilerin aşılanması için başlatılan çalışmalar nasıl gidiyor? Bu konuda ailelerin duyarlı olduğunu gözlemliyoruz. Umarız okullar açılana kadar öğrencilerin çoğunluğu aşılanmış olur.
 
Sn. Erhan Arıklı, akaryakıtta yapılan indirim sonrası tüp gaza gelen zam adeta vatandaşla dalga geçmek gibi bir şey. Bu arada dün El-Sen’in yapmış olduğu eylemde yumurta fırlatılması olayına esprili yaklaşımınız dikkat çekti.
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, bir iddiaya göre, Rum yönetiminin Kıbrıs Türk siyasetçilerinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme kararı öncesinde Güney’e geçerek pasaportunuzu yenilemişsiniz. Doğruluk payı var mı?
 
Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, tüzük değişikliği konusunda görüş birliği olmadığı için Parti Meclisi’ndeki onaylamayı ileriki günlere aktarmışsınız. Bu konu oldukça tehlikeli bir konu umarız partiniz zarar görmez.
 
Sn. Cenk Şeren, herhalde gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerde yine Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na aday olmayı planlıyorsunuz. Ama bunun için bizce partililerinizin onayını almayı unutmayın.
 
Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak bu aralar pek faaliyetlerde bulunmuyorsunuz herhalde. Zira medyada sesiniz soluğunuz çok çıkmıyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.