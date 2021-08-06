Haçana Bir Sineceyik... Be Ama...

Günlerdir Türkiye’nin yandığını yüreğimiz parçalanırcasına izlemekteyiz...

İzlerken de siniyoruz...

Siniyoruz ki Gulle geçsin de sonra hep beraber horoz olalım...

Başlayalım lafazanlığa hangimiz daha çok Türkiye yakınız diye...

Tabi ki bu işlerin de şampiyonaları var...

Bu konuda Kimse ellerine su dökemez...

Çok merak ediyorum biz yanmış olsaydık Türkiye de sinecek miydi...

Ya da biz sıkıntılar çekerken Türkiye de sinmiş olsaydı ne olurdu halimiz diye...

Tarım Bakanımız ve Sivil savunma teşkilatı duyarlılıklarını az çok gösterdi...

Bunu az bulanlara karıncanın hikayesini anlatmama bile gerek yok sanırım...

Sadece onlar ne yaptı diye sormak yeterlidir bence...

Keşke diğer kurumlar da mesela Vakıflar idaresi, Bankalar, diğer Oda ve birlikler de ayni duyarlılığı gösterebilselerdi...

Halkımızın içinde de çok duyarlı bir şeyler yapmaya çalışan insanımız vardır...

Onlar da katkı koymak istemekte, ancak koyacağı katkıyı yönlendirecek, toparlayıp ulaştırabilecek bir oluşum henüz oluşmamıştır...

Acilen ve süratle bu yönlendirmeyi yapacak Başbakanlığın altında bir masa kurulmasına ihtiyaç vardır...

Bu toplumda buna duyarsız kalacak olan bir tek kişinin bile olduğunu sanmıyorum...

Hepimiz ayni duyguları paylaşıyorsak, O zaman bunun bir tek adı var...

O da beceriksizliktir...

(Gürsel Uzun)





Devletimizden kendi kara paranı kendin akla kampanyası.

Üstelik sadece %2.5 komisyonla, kelepir.

Bir de uyuşturucu işine el atarsa devletimiz, Afrikalı kardeşlerimizin ocağına incir dikecek.

Yerli malı yurdum malı, her devlet karanlık işler yapmalı.

(Cenk Özdağ)





Elektriğe bir %30 zam daha yapmışlar… Sorsan deycekler biz yapmayık otomatiğe bağlandı… Güzel iş… Bence biz da seçmen olarak otomatiğe bağlayalım, oy oranı mesela zam oranından bir sıfır çıkarılarak belirlensin… Mesela ilk seçimde %3 al bakalım… Sorarsan neden? Otomatiğe bağladık…

(Mehmet Ekin Vaiz)



Türkiye’den elektrik gelmesin, böyle iyiyiz!

Halkı istediğimiz gibi soyuyoruz!

Dünyanın en pahalı elektriğini kullansak ne olacak ki?

Nasıl olsa vatandaşı iki popülizme ile kandırıp, keyfimize bakıyoruz!

Halk, bu düzene dur demediği sürece; yüzde 30 zam dahi az gelir, zamanla!

Bu düzeni yaratan iki parti ise: UBP ve CTP!

Sorsan ikisinin de yaşananlarla ilgisi yok, bir birini suçlarlar!

(Sefa Karahasan)





Elektrik fiyatında 'eşşeği kaybettirip sonra buldurma' oyunu

KIBTEK yönetimi elektriğe %30 zam gelmesi gerektiğini duyurdu ve 'bir kısmının vatandaş tarafından ödenmesi, bir kısmını da hükümetin karşılaması' yönünde hükümete önerdi sunduklarını açıkladı.

Yarın zam oranı % 30 yerine % 20 olunca halk 'eh şükür' desin diye...

'Eşşeği önce kaybettirip sonra buldurmak' oyunu bu!..

Ya da halka 'eşşek' muamelesi!..

(Sami Özuslu)





Dünya bu pis hastalığın pençesinde. Hepimiz olabiliriz, olduk, olacağız. Ayıp da değil. Çıkıp açık yüreklilikle paylaşan insanlar var. Bu utanılacak bir olay değil çünkü. İnsan bildiğinde çevresini, sevdiklerini koruyabilir.

Bir de 1. derecede temaslı olup da etrafımızda bile bile gezenler var. İzole olmayanlar, takmayanlar var. Lütfen bir son verin artık. Bir denetleme mekanizması bekliyoruz. Biraz duyarlılık. Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar var.

Herkese iyilik, sağlık dilerim.

(Bedia Balses Çeliker)

