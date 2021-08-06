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Mesajınız Var
 
Sn. Ersan Saner, aldığımız bilgilere göre, hükümet olarak Türkiye’de yanan bölgelere KKTC olarak önemli bir destek için çalışma yapıyormuşsunuz. Acaba bu destek ne olacak merakla bekliyoruz?
 
Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek yönetiminin elektrik fiyatlarına % 20 civarında zam talebi ülkede infial yarattı. Eğer bu zam gerçekleşirse sanırız ilk seçimlerde çok kötü sonuçlarla karşılaşacaksınız.
 
Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı olarak ince eleyip sık dokuyarak vatandaşlık vermeye devam ediyorsunuz. Acaba hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar kaç vatandaşlık verildi?
 
Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa İlçe Örgütü’nüzle birlikte yaptığınız toplantıda Faiz Sucuoğlu’yla ayni masada bulunmanız güç birliğine gideceğiniz algısı yarattı. Acaba hanginiz başkan adayı olacaksınız? Kolay gelsin.
 
Sn. Bülent Dizdarlı, Özyalçın Aşı Merkezi’nde son birkaç gündür yaşadığınız kayıt yaptırıp aşı olmadan merkezden kaçan kişiler ve farklı aşı olma cingözlüğü yapanlar konusundaki siteminizde haklısınız. Ancak unutmayın ki sabrın sonu selamettir.
 
Sn. Kudret Özersay, kayınvalideniz Erşen hanım ve kayınbabanız Hüseyin Ummanel’in covid-19’a yakalanmaları sonrasında yaşanan gerilimli süreç dün sona ermiş. Büyük geçmiş olsun.
 
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