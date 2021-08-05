Bu toplumun helvası yapılabilir, tamamdır...



Bir konuyu gündeme getirmek isterim, herkes duysun: Lefkoşa mezarlığında çeşme ağızlarını çalıyorlar.. Sabah babama bahçeden güzel bir ful çiçeği götürdüm. Fulcuk hastaydı, ilaçladım suladım, bu sabah ilk kez güzel bir tane açtı. Bahçemizin ilk çiçeklerini hep babama götürürüz.. Gitmişken babamın çiçeklerini de sulamak istedim. Baktım çeşmenin ağzı yine çalınmış. Mezarlığın yarısını gezdim belki bir çeşme ağzı bulurum da sularım çiçekleri diye, bir tane bulamadım. Mezarlıkta çeşme ağzı çalma hep oluyor. Bir keresinde babamın yanındaki çeşmenin ağzını gavroyla sıkmıştım. Ağzı çıkaramayınca çeşmeyi kırmışlardı.. Bugün artık pes ettim. Bundan sonra babamı ziyarete gideceğimde çeşme ağzını evden götürecem, sonra da geri getirecem. Toplum olarak geldiğimiz nokta, içinde bulunduğumuz durum bu. Bir cenaze töreni sırasında kızımın arabasını da soymuşlardı mezarlıkta. Bunu da ekleyim.. Yapılsın bu toplumun helvası da tamamdır..

(Mustafa Gürsel)





Teknecikten çıkan duman halkımız için tehlike saçıyor, hükümet edenler keşke buna kalıcı bir çözüm getirseler. Bizde çok müteşekkir olacağız. Şimdi gelelim HP’li arkadaşa, havaya konuşan ve yalan konuşan insanları oldum olası sevmedim. Ben 2017 ' de bu konuyla ilgili eleştiri fotoğrafı attım. Sanki bu konu bugün oluşan bir durummuş gibi açıklama yapan HP’li arkadaş , bir süre sonra Kıb-tek yönetimine atandı , Niye önlem almadın yönetici olduğun dönemde , bu kadar akılıysan, herkese laf yetiştirebiliyonsan bir çözüm üreteydin aslanım.... Bu fırından sana ekmek çıkmaz.

(Tamer Karakaşlı)



Pasaportumuz ezelden beri geçersizdi, zaten marazlıydık, zaten asaplarımız bozuktu...

Bir da aşı pasaportumuz geçersizmiş derler şimdi.

Yok mu yahu hiç iyi haber?

Maraz maraz bişey da olacayık.

(Cenk Özdağ)



Muhtemelen, benim bakış açımda problem var. Ülkede ekonomik bir yangın yok, hükümet de bu nedenle ekonomi gündemi ile ilgilenmiyor. Ekonomi Bakanı, Kıb- Tek bakanı, Başbakan Maraş bakanı, Maliye bakanı da memur maaşı ödeme bakanı oldu

Çok basit bir ilkedir, hayatı ucuzlatmak için işe gümrükteki vergilerden, alınan KDV’den başlarsınız. Bizde ise tam tersi oluyor. Odak noktası maaş ödeme olduğu için, gümrüklerde “Deli Dumrul” taktiği uygulanır. Şimdi olan bu…

Nasıl olsa insanlar malını getirecek, nasıl olsa satacak… O zaman gümrükte bas bağzına. BiDe uygulanan budur. Bilmiyor musunuz ki bu hayatı dağa pahalı yapıyor? Ne kadar vergi koyarsan koy, halk onun üzerinden ödeyip alıyor

Bir çantacık içinde 15 dilim ekmek 12 TL… 3 bardak süt 12 TL… temel tüketim maddelerinde de ciddi bir artış var. Araba alma, beyaz eşya alma, altın alma, mangal yakma, Meyhaneye gitme… sadece markette dengeli bir beslenme için mini bir servet gerek

Başbakan kendine sormuyor mu?: Yahu benim Başbakan, bu insanlar ne yer ne içer? Tüccar vergisini, maaşını nasıl öder? Emekçinin emeklilik yatırımları bir tamam nasıl devam eder? Eğer iktidar kavgası yapıyorsan, gereğini de yapacaksın

Gereği halkının mutluluğu ve refahıdır. İktidarda olmak, UBP başka ı ya da Başbakan olmanın gereği halkına hizmettir. Maalesef Ersan Saner UBP başkanı kalma adına hem UBP tabanını hem ülke insanını sürüklüyor. Göreceksiniz, zira demokratik olmayan işlerden medet umuyor

(Hüseyin Ekmekçi)







Hayat hızlı ve herkes çok meşgul... Azar azar kaybettik yaşam sevincimizi, önce balkonlar evlere dahil oldu. Sonra apartman hayatı modernize oldu , bahçenin çamurundan kurtulduk diye avuttuk kendimizi.. Konu komşuya gökyüzüne ve dünyaya açılan pencereler gitti elimizden. Jaluzi, stor, güneşlik, tül derken güneş girmeyen soluk lambalara mahkum iş yerleri ve evlerimiz oldu en sonunda. Dış dünyaya duyarsız ve bakmak için televizyon ve telefonlar tek yönümüz oldu, yalnızlaştırıldık. Çok az bir kısmımız bu yalnızlığını kitap okuyarak veya bir yerlere dalıp hayal kurarak bastırmaya çalıştık. Her şeyimiz hazır oldu hayallerimiz bile ve biz bunların hepsine modern hayat dedik !!!!!!

(Şeniz Gümüllü)



