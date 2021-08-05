Sn. Ersin Tatar, Türkiye’ye yaptığınız ziyaretinize Antalya’yı da ekleyerek yangın bölgelerini ziyaret ederek Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’nin yanında olduğu mesajı vermeniz çok yerinde oldu. Bu arada bölgeye nasıl bir yardım yapmayı planlıyorsunuz?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de yangınlar sürerken, ülkemizden yardım için kampanyalar başlatıldığı görülüyor. Tarım Bakanlığı olarak sizin de bir yardım yapmanız yerinde olacak.



Sn. Olgun Amcaoğlu, okulların açılış tarihini bir hafta erteleyerek 13 -14 Eylül’e kaydırmanız öğrencilerde sevinç yaratırken, velilerde ise endişeye neden oldu. Zira geçtiğimiz eğitim yılında da verilen tarihler boş çıkmıştı.



Sn. Ünal Üstel, İngiltere’de öğrenim gören öğrencilerin aşı kartı sıkıntısını çözmek için bir çalışma yapılıyor herhalde. Umarız bu sıkıntı kısa zamanda çözülür ve öğrencilerimiz İngiltere’ye girişte rahat olurlar.



Sn. Sanlı Çoban, gerek böbrek naklinizde gerekse obezite cerrahisi uygulamasında kendi hayatınızı emanet ettiğiniz YDÜ Hastanesi doktorlarına oldukça müteşekkirmişsiniz. İnşallah daha güzel ve sağlıklı günler göreceksiniz.



Sn. Hasan Gazioğlu, Zehra Canlıbalık ile hayatlarınızı bileştirmişsiniz. Allah mesut etsin. Bir yastıkta kocamanız dileğiyle mutluluklar dileriz.

