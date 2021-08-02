Yangın itfaiyenin insanüstü mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı. Ama bizi iklim değişikliğinden, kirlilikten, umursamazlıktan dolayı çok daha büyük yangınlar bekliyor! Yıllardır dile getirilen yangın uçağı ve helikopterinin alınması ise artık elzem. Hükümet eğer bu konuda bir adım atmayacaksa, biz nere duruyoruz? Bence özellikle madem tüm muhalefet partilerimiz sokağa inmeye de karar vermiş. Sert eylemler yaparak söke söke bu iki elzem aracın alınmasını sağlamamızın zamanı gelmedi mi? Yoksa Hayvancılardan mı rica etsek yangın helikopteri eylemlerini yapmaları için?

(Mete Hatay)



Kolayca organize olabilecek mobilize ekipleriniz olduğu için tüm belediyelere çağrı... Türkiye'de yaşanan yangın felaketi hepimizin kalbini parçalıyor. Afet bölgelerinden kıyafet, kuru gıda, göz damlası vs gibi yardım çağrıları gelmekte... Yönettiğiniz şehirlerin belirli merkezlerine mobilize ekiplerinizi konuşlandırsanız ve bizler de karınca kararınca yardım yapabileceğimiz konularda bu ekiplere hazırladığımız yardımları götürrsek, kargo şirketleriyle konuşsanız ve bu yardımları ilgili bölgelere yine muhatabınız belediyelere işbirliğine girerek ulaştırılması için bir organize olsanız ne kadar iyi olur!

(Alev Şensoy)







Yiploborti Siyasetçi...

Çocukluğumuzda çevrede güven telkin etmeyen kişilere Yiploborti diyorlardı...

Kelime anlamını biliyorduk da İki kapılı olmakta ne fenalık var diyorduk...

Şimdi sadece siyaset değil insan ilişkilerinde bile en az 3/4 kapı, üç dört birbirinden bağımsız ve birbirinden habersiz ilişki veya yaşam şekli vardır...

Hepimizin çevresi Yiploborti insanlarla doludur...

Bunlar ne kadar az olursa insan o kadar az mutlu ve o kadar da az zarar görür..

Ne kadar çok o kadar çok mutlu ve bir o kadar da fazla zarar görür..,

Siyasette de yiploborti siyasetçiler ne kadar çok olursa toplum o kadar çok mutlu oluyor...

Yiploborti siyasetçi size başka başkalarına başka, halka başka göbekten bağlı olduklarına başka konuşan siyasetçidir...

Zaman da zaten böyle bir zamandır.. Yalan da olsa insanlar duymak istediklerini söyleyeceksin ki seni baş tacı etsin...

Yalanı söylemez, Söyleyeni de sorgularsanız ayvayı yediğiz gündür...

Ne sevenleriniz mutlu, ne sevdikleriniz, ne bulunduğunuz gurup, ne halk, ne de siyasetçi...

Buna artık yalan söylenmiyor, bunun adı artık pılitık olmaktır...

Yalan da olsa insanlar hak etmediği güzel şeyleri duymak istiyor...

Allah hepimizi Yiploborti dostlarımızdan, sevdiklerimizden, ve siyasetçilerimizden korusun...

(Gürsel Uzun)





Geleceğe yürüme konusunda bir kilitlenme, obsesif kompalisf bir tutum sezinliyorum.

Koşma, araba ve otobüsle gitme, yelken, balon, uçak ve en nihayetinde ışınlanma da gündeme gelmelidir.

Gerçi benzin zamlarından sonra yürümekten başka çare da kalmadı ya, neysa.

(Cenk Özdağ)



Sevgili dostlar yangınlarla ilgili çirkin ve yakışıksız yorumlar yapmaktan vazgeçiniz. Türkiye'de çıkan yangın da, Kıbrıs'ta çıkan yangın da, Avustralya'da çıkan yangın da bizler için çok önemlidir. Yanan sadece ormanlar değildir. Yanan aslında nefesimizdir, ciğerimizdir. Yanan dünyamızdır. Bu yangınlar tüm ülkeleri etkiler. O yüzden artık hoş olmayan yorumlardan kaçınınız. Sevgiyle kalınız

(Orhun Karagözlü)

