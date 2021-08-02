Sn. Ersan Saner, Karşıyaka bölgesinde yaşanan yangında Başbakanlık olarak hemen Afet Acil Durum masası oluşturmanız oldukça önemli. Zira büyük bir yangını önlemek hızlı müdahale ve kararlar almayı gerektiriyor.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım Bakanlığı olarak son günlerde teyakkuz halinde olduğunuzu öğrendik. Gerçekten de bugünlerde en ufak bir kıvılcımın dahi büyük felaketlere neden olacağını unutmamak gerek.



Sn. Ünal Üstel, günlük vakalarda 100 bandında seyredilmesi nedeniyle pandemi hastanesinde 100 yatak kapasitesi dolmak üzere. Acaba bundan sonrası için ne yapılacak?



Sn. Erman Yalyalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlık göreviniz hayırlısı olsun. Bakanlığın içinden gelen bir kişi olarak bu görevin üstesinden geleceğinize eminiz. Kolay gelsin.



Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi sınırları içinde dün sabah ve öğle saatlerinde art arda yaşanan yangınlar bölge halkını oldukça tedirgin etti. Geçmiş olsun diyoruz.



Sn. Mehmet Bolkan, takımınız Türk Ocağı’nın hazırlık karşılaşmalarında göstermiş olduğu performans bu yıl şampiyonluk için iddialı olduğunuzu ortaya koydu. Acaba bu konuda yönetimin düşüncesi ne?

