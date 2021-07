Salatalık için bile ithalat yapan bir toplum olduk ve yok tanınma isteriz, yok dünya bizimle ticaret yapsın isteriz.

Hıyarı bile ithal eden bizler tanınma olursa ne elde edeceğimizi sanıyoruz ?

Dünya bize bedavaya para mı gönderecek !!

Değerli arkadaşlar herkes elinden geldiğince birşey üretmeye gayret etse ithalatın azalacağı gibi ihracata başlama şansımız olacak.

Sen ihracat yapacak kaliteli ürün yetiştirirsen kimse sana ambargo uygulamaz.

AMBARGO İŞİ YALANDIR !!!!

Sen kalıntısı olmayan hormonsuz molohiya üret İngiltereye yetiştirmezsin satasın.

Geçtiğimiz yıl patatesimizin büyük kısmını İngiltereye sattık .

Daha sayabileceğim dünya kadar örnek varken bizler üretmek yerine salatalığı bile ithal eder duruma geldik.

Ambargo efsanesinin arkasına saklanıp tembelleştik.

Ambargolar kalksın uçaklar direk gelsin daha çok ev daha çok toprak satalım derdine düştük sanki.

Merak etmeyin yakında Filistin'den beter oluruz.

Üretmeyi beceremezsek tanınsak da bir faydasını göremeyeceğiz.

(Ziya Emir)





Bi Dünya Kuzey Kıbrıs Festivali imiş (birçok federasyona haber bile verilmeyen orgnaz.). Yok spor yapmışlar yok güzel bir etkinlik olmuş...

Kimseee kusura bakmasın ama insan olamadıktan sonra isterseniz bütün dünya festivali yapın hiçbir anlam, önem ve değer ifade etmez..

Sporcu birey kadar sporu izleyenler taraftarlar da önemlidir.

çevre ve doğa eğitimi almamış bir birey hiçbir zaman doğa için önem arz etmez.

Sonrasında da yazın ortasında sel, hortum, dolu gibi doğal afetleri yaşayınca aç ellerini yukarıya da de allahın hikmeti baak sen

yeşili katleden sen,

Betonu döken SEN,

Su yollarını değiştiren sen,

çöp atan sen......

Ammmmaa suclusu ALLAH

(Ufuk Fırat)



Türkiye’de 12’ye kadardır eğlence ve müzikli veya müziksiz mekanlar sebep virüs değil gürültü eğlence yasağı başladı acaba bu yasak yavaş yavaş bize da mi alıştırılmaya başlanıyor virüs adi altında bilemedim

(Ramiz Celalettinoğlu)



BM’nin Maraş konusunda Konsey Başkanlık açıklamasından sonra Güney Kıbrıs’ta bu kadar “sevinç” görülmedi.

Maraş’ta yaşayan Rumlar, “Türk yönetiminde yaşamaya hazırız” derken, bizde bir kesim, “aman yapmayın” yalvarışı duruşunda.

Maraş’ta atılan adımlar eleştirilebilir, farklı bir görüş ortaya konulabilir ama bu nasıl bir anlayıştır ki; “Oh olsun Kuzey Kıbrıs’ın attığı adım tepki aldı” sevinç naraları atmaya kadar gidiliyor?

Hem de; her konuda “bir adım önde olan Kıbrıs Türk tarafı sürekli cezalandırılırken…”

Yazık, hem de çok yazık!..

(Sefa Karahasan)



Bu yanlış strateji ile adım adım dünyadan ve çözümden uzaklaşıyoruz... Belki bizi yönetenlerin iktidarı çok uzun sürmeyecek ama yaratılan tahribatı onarmak ve önümüzü açmak çok uzun zaman alacak...

(Serkan Soyalan)



Düğün sahiplerine bir öneri... Corona halen daha şiddetini azaltmadı... Her gelen konukla tokalaşmak, öpüşmek herkesi ciddi bulaş riski altına koyuyor. Bunu önlemek için küçük bir önerim var. Konukların alana girişine bir masa kurun. Üzerine içinde birkaç içimlik kolalı içecek olan bardaklar koyun ve sadece iki kişi sürekli bu bardakların konuklar tarafından alınmasını, eksilenin yerine yeni bardak konmasını sağlasın. Her konuk gelin ve damadı tebriğe gitmeden önce bu bardaklardan alsın. Gelin-damat ve tebrik kabul eden aileler de elerine birer şarap vs kadehi alsın. Gelen konuklarla öpüşüp tokalaşmak yerine kadeh tokuşturulsun! Olmaz mı?

(Alev Şensoy)