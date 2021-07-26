Sn. Ersin Tatar, Maraş’ın bir kısmını askersizleştirerek yerleşime açma kararınız sonrasında gerek Avrupa gerekse BM Güvenlik Konseyi bu kararın geri alınması için çağrı yaptı. Ama bu konuda geri adım atılmayacağını anlamadılar herhalde.



Sn. Ünal Üstel, bayram boyunca yapılan testlerin sayısında pek düşüş olmaması nedeniyle vaka sayıları da 100’ün altına inmedi. Acaba önümüzdeki günler için sizin öngörünüz nedir? Bu seviyelerde devam edecek mi dersiniz?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemizin belki de en güzel ormanlık alanları olan ancak geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketi nedeniyle çorak bir alana dönüşen Kalkanlı-Tepebaşı-Akdeniz bölgelerinde bu yıl ne kadar ağaç dikimi yapıldı? İnşallah dikilen ağaçlar sulanıyor.



Sn. Erhan Arıklı, Kırgızistan ile yapılan basketbol maçları gibi maçların devamı için Bakanlık olarak herhalde yeni girişimler başlatmışsınızdır. Zira gençlik dışa açılım istiyor.



Sn. Halil Kasım, Serdarlı ve bölgesinde son günlerde artış gösteren pozitif vakalar nedeniyle bölgenizde daha sıkı denetim kararı almanız geç de olsa yerinde bir karar. Kolay gelsin.



Sn. Hasan Sapsızoğlu, geçtiğimiz gün başlayan olimpiyat oyunlarında Türk cimnastikcilerin elde ettiği başarılı sonuçları nasıl yorumluyorsunuz?

