Marketten eve alışveriş mi yaparık yoksa markete hissedar mı oluruk? Hıyar domates, yoğurt değil sanki

Dayanıklı tüketim maddesi alırık!

(Eralp Şerifoğlu)



19 yaşında birkaç öğrencinin 2 farklı seferi tesbit edilen yumurta satışı elbette ki üzücü ve tasvip edilemez bir durumdur.

Aynı şekilde bedenini satanları bile duyuyoruz. Onları bu duruma iten ekonomik imkansızlıkların sebebi olan yöneticiler hayatının güzelliklerini yaşarken gencecik bireylerin elleri kelepçeli teşhir edilmesini kabullenemiyorum.

İnsanların ekonomik krizden böbreğini satacak duruma geldiği bir dönemde sorunlara çözüm üretemeyen hükümet etmeye çalışanlar;

Ekonomik krizden intihar edenlere;

Yumurtasını satan öğrencilere;

Ülkesini terk eden gençlere ;

Yani kısaca ülke ekonomisinin düzelmesi için Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin gönderdiği hibelerden başka yapacak hiçbir şeyiniz yok mu ?

(Ziya Emir)



Yasal olmayan yumurta donörlugu haberi ile alakalı öyle abuk yorumlar okuyorum ki..inanamiyorum!!Yok ne varmış vermişse.. yok 18 yaşında madem istediği yumurtayı verirmiş.. yok çok mu büyük sucmus..blah blah.. İlk cümlenin başladığı iki kelime yeterli;"YASAL OLMAYAN"..Avrupa'da bu tür işlemler her ülkede de yasal değil.. Mesela Almanya İtalya tamamen yasak!!İngiltere donör kişilerin kimlik bilgileri açıklanmak durumunda olduğu için izin vermiyor..Vee en önemli konu donör yasi;21-35 yaş arası gerekli psikolojik yeterliliğe sahip kişilerden rızayla alınıyor.. Vee ilk sağlıklı doğumunu yapan bu yaş grubu arasındaki donörlerin en iyi seçenekler olduğu da söyleniyor.. Ülkede bu tür olayların yaygınlaşmasının önüne geçilmesi adına soruşturmanın salimen tamamlanması ve yasalar ne gerektiriyorsa onun yapılması gerekiyor..

(Bala Kayadelen)



Anastasiadis konuşmalarında artık muhatap olarak sadece Türkiye'yi almaya başladı. Bu gidişle önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Türklerin dünyadaki görünmezliği iyice artacak gibi. İşin ilginç yanı Kıbrıslı Türkler ne zaman ayrılıkçı, hamasi bir tonla tanınmak için coşsa, Uluslararası topluma yumruklarını sıkıp sallayıp tanınma istese o kadar daha dünyada görünmez oluyorlar. İronik bir şekilde birleşik Kıbrıs'tan ve federasyona bağlılıklarını gösterdiklerinde ise daha görünür oluyorlar...

(Mete Hatay)





TIR MESELESİ: 20 Temmuz kutlamaları için Türkiye'den malzeme taşıyacak 100 TIR kiralanmış... Bu arada insan kaçırılıyor diye yapılan ihbara da itibar edilmiş... Nedir bunca malzeme ve bunca söylentinin nedeni nedir?

(Hasan Erçakıca)

