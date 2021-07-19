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Sn. Ersin Tatar, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde konuşma yapacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği müjde konusunda bir ipucu aldınız mı?
 
Sn. Ersan Saner, bugün ülkemize gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yapacağı konuşmasındaki müjde hakkında herhangi bir bilgi var mı? Bu arada Din İşler Dairesi Başkanı Atalay’ın görev süresinin uzatılamamasının sebebi nedir? Herhalde siyasi bir durum.
 
 
Sn. Erhan Arıklı, Kırgızistan Basketbol Takımı ile milli maç yapılacak olması güzel bir gelişme. İnşallah bu gibi ülkelerle sportif anlamda ilişkilerin başlamasına vesile olur.
 
 
Sn. Ünal Üstel, ülkede her geçen gün artan vakalar nedeniyle sağlık çalışanlarının zorlanmaya başlandığı görülüyor. Bu nedenle hastanelere doktor ve hemşire takviyesi için bir adım atmanızda fayda var.
 
 
Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak dünyadaki meteoroloji olaylarını takip ediyorsunuz. Acaba Avrupa’da görülen şiddetli yağışların ülkemize de gelme ihtimali var mı?
 
Sn. Ahmet Ogan, geçmiş olsun diyoruz. Son zamanlarda artan Covid vakalarına yakalananlardan da biri siz olmuşsunuz. Umarız en kısa zamanda atlatırsınız.
 
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