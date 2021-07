Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Meclisi'nde yapacağı konuşmayı protesto etmek büyük yanlış. Tepkiniz varsa orada kürsüye çıkıp söyleyin

(İrfan Gündüzler)



Şüphesiz ki herkesin veya herkesimin siyasi görüşüne saygım sonsuzdur ancak bir siyasi partinin bu kararı alması çok da hoş değil gelecek olan insan bir siyasi parti başkanı değil gelecek olan. Türki Cumhuriyeti Başkanı sevgi de özgür saygı da mecburî olduğunuzu farkına varıp bu kararınız dan vazgeçin. Kıbrıs Türk Halkını kişisel egolarınız için rezil etmeye hakkınız yoktur...

(Hasan Eşan)





Siyasi partilerin tavrı önemlidir ama fazlasına ihtiyacımız var!

Erdoğan geldiğinde karşısına tam bir Kıbrıslı Türk mozaiği koyabilmeliyiz.

Adanın kuzeyine dair çoğulcu bir itiraz asabilmeliyiz tarihe, tabandan insanlarla, “memleket” sevdalı…

Beyaz önlükleriyle doktorlar, avukatlar cübbeleriyle, öğretmen ve akademisyenler yanlarında, okul kıyafetleriyle öğrenciler, elllerinde kalemleriyle gazeteciler, sanatçılar ve memurlar ve işçiler; iş insanları ve mühendisler, mimarler… Tüm bunlarla birlikte siyasetçiler… Hepsi kol kola… Hepsi yan yana…

Ya Meclis’in önünde, ya tören alanında…

Hayal ediniz bu fotoğrafı!

“Sen ve senin müdahaleyle seçtirdiklerin bizi temsil etmiyorlar, irademizi ve demokrasimizi kirletmekten vazgeçiniz! Bağımsız bir Kıbrıs, aydınlık bir gelecek, federal çözüm ve dünyaya bağlanmak istiyoruz. Yarınlarımızı görmek istiyoruz. Nutuklarınız, buyruklarınız, talimatlarınız yeter” diye bir pankart!

“Buradayız” diyen memleket kokulu gerçek bir kararlılık…

Bunu başarabilir miyiz?

(Cenk Mutluyakalı)





Türkiye doğu sınırlarından günlerdir Afgan göçmen akını devam ediyor..3 günde 35 bin erkek Afgan göçmen girmiş.. Denilen o ki Iran resmen bu göçmenlerin Tr sınırlarına rahat rahat geçebilmesi için bir koridor oluşturmuş.. Hepsi erkek!!Böyle gayet rahat ve güle oynaya kevgir olmus sınırlardan giriş yapıyorlar.. Bu adamların eşleri çocukları yanlarında değil.. bu kısmi anlamak pek mümkün değil zira kacış nedenleri Taliban terör örgütünün köylerini basması vs diyorlar.. ee karılarınız çocuklarınız ki en büyük risk onlar için mevcut nasıl bir erkek olma hali bu?!!..Perdenin ardında bambaşka bir plan mı var yoksa?!

(Bala Kayadelen)





Küçük bir soru: CTP Parti Meclisi, Erdoğan'ın KKTC Meclisi'nde konuşmasına karşı nasıl bir tavır alacağını bu akşam görüşecekmiş... CTP'ye, Erdoğan'ın Meclis'te neler söyleyebileceğine ilişkin bir bilgi verildi mi acaba?

(Hasan Erçakıca)



KKTC standartları

Mark efendi dün paylaştığım Xanax gönderisine kızdı ve topluluk standartlarına aykırı diye kaldırdı hap fotosunu.

Halbuki etrafımızda kafası güzel o kadar insan var, kimi haplı, kimi babvullo çeker, kimi da damardan, hiç de aykırı da değil memleket standartlarına.

Satışı bile standart işlem oldu hatta, neredeyse damga pulu ve mühür istenecek.

Kendine gel Mark!!

Bizim standartlarmız bize benzer.

(Cenk Özdağ)







Şimdi ne isterse olsun sana bir misafir geliyor..

Bu misafir ne vakit başın sıkışsa sana bulunuyor..

Aşın , yolun , projen …

Ha diye bilin ki bu misafir bizi asimile ediyor, ben bunun İÇİN mecliste yapılacak kapalı oturuma katılmıyor ve red ediyorum…

Tamam be yeğen benda sana söyleyim

Madem öyledir bu iş Türkiye’nin yolladığı maaşıda alma bırak

Sadece vekilliğini konuştur..

Parti olarak devletten katkıda alma halkın yanında ol…

Ama nasıl bir Yaman çelişki anne bu !!!

Erdoğan’ı seven yada sevmen

Aha tanınmayan bir ülkesin dünyaya tam bu anlamda mesaj verecen

Türkiye her zaman olduğu gibi bu barış harekatında bu günü özel tutarak geliyor

Senin YÜCE Meclisinde konuşacak ve tüm medya buna yer verecek…

Senda neçin sosyalist partisisin ya ahkam kesecen

Aha ben söyleyim ve yapın bunu vekil maaşlarını bırakın

Yaptığınız işlere geri dönün ..

Partiye katkıda almayın ne paranı ne da seni istemeyik deyin e vallahi helal olsun deyecem…

(Turgut Ergel)