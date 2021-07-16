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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
Sn. Ersan Saner, kamu çalışanlarına 9 günlük bayram tatili vermeniz sonrasında özel sektör çalışanları adeta isyan etti. Bu konuda özel sektör patronlarına
 
Sn. Koral Çağman uzun süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı makamının boş olması tepkiye neden olurken, Bakanlığa geri dönebileceğinizin mesajını vermeniz bakanlık çalışanlarını biraz rahatlatmış. Eee kolay değil tabii Bakanın yükünün diğer çalışanlara kaldı.
 
Sn. Ünal Üstel, son günlerde hastanelerde tedavi gören koronavirüs hastalığına tutulmuş kişilerin bir kısmı aşılı kişilermiş. Bu da demek oluyor ki Sinovac aşısı olanlar için 3. doz gerekecek.
 
Sn. Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Meclisi’ne yapacağı ziyarette partinizin tavrı merak ediliyor. Allah kolaylık versin.
 
Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak Belediyeler Birliği’nden talep ettiğiniz greyderle bölgedeki stabilize yolları yeniden düzeltmeniz çok yerinde ama, bozulan yolları yeniden yapmak için ihaleye çıkılması konusunda baskı yapmanızda fayda var.
 
Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak yol boyunca yaptırdığınız peyzaj çalışmalarıyla yolun renklenmesine sebep olmanız vatandaşları oldukça memnun ediyor. Yabancılar için iyi bir izlenim bizce.
 
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