Kuzey - Güney geçişlerinde değişiklik

Eğer çift aşılı değilseniz (2.dozun üzerinden 14 gün geçmeli)

pcr/antigen testiniz bugünden itibaren 7gün yerine 3 gün geçerli olacak. Bilginize. Kapıya gelip mağdur olmayın.

Bu arada KKTC Sağlık Bakanlığı'na bir not

Aşısız vatandaşlardan kapalı mekanlara girebilmek için 3 günde bir antigen testi yaptırmaları isteniyor. Devlet pcr merkezlerinde yığılma olmaması için anlaşmalı özel lablarda ücretsiz bir şekilde antigen testi yaptırmak mümkün. Ancak sağlık bakanlığının sitesinden randevu alıp Antigen yaptırmaya herkesin haftada sadece 1 kez hakkı var. Düzeltilirse iyi olur Ayrıca ayni evde 4 kişi basvurursa herbiri için farklı bir lab çıkabiliyor. Bu konuda bir seçme sansı tanınırsa da faydalı olabilir

(Gürcan Topukçu)



'Aşı hayat kurtarır' diyorum.. Gerek reel yaşamda gerekse sosyal medyadaki gruplarda aşı ve/veya pandemi karşıtı kesimlerden sesler yükseliyor... 'Nereden biliyorsun?' diyerek...

Evet işin uzmanı değilim, bu konuda bir eğitimim ve deneyimim de yok... Ama gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki verilere bakan hemen herkesin görebileceği bir gerçeklik var...

Nedir bu gerçeklik? Vaka sayılarında patlama yaşansa da vakaların yaş aralıkları, hastaneye/ yoğun bakıma yatış ile ölüm sayıları ve oranları!..

Bu sayılar ve oranlar aşılama öncesi dönemlere göre büyük bir değişim göstermiş durumda!..

Örneğin İngiltere'de ve Güney Kıbrıs'ta aynı sayıda vaka çıkan aşılama öncesi dönemlerde hastanede tedavi görenlerin sayısında ve durumu ağır seyreden hastaların sayısında %90 civarı düşüş söz konusu!.. Keza ölümlerde de büyük düşüş söz konusu!...

Kuzey Kıbrıs'ta ise aşılama öncesi dönemlerde vaka sayılarının yükseldiği tarihlerde her 3-4 vakadan 1'inin hastaneye yatışı gerekmekteydi... Şu sıralar ise bu oran 14'te 1'e inmiş durumda!...

Bundan daha az vaka çıktığı aşılama öncesi dönemlerde yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız 15'i bulmuşken şu an 1 hastamız tedavi görmekte...

Bu olumlu gelişmeleri sadece mevsimsel faktörler ve diğer etkenlerle açıklamak mümkün mü?

Peki vakaların yaş aralıklarının bu denli düşmüş oluşu nasıl açıklanacak?

Rum Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada vakaların yaş ortalaması 23 olarak açıklandı geçen hafta...

Bizde ise vakaların yaklaşık %80'i 40 yaş altı kişiler ( Ya aşı olmamış ya da yeni aşılandıkları için aşıların koruyuculuğu henüz başlamamış kişiler)...

Ülkemizde tedavisi devam eden vakalar arasında 65 yaş üzeri vakalar ise yok denecek kadar az, %3'ten daha az...

Hâl böyleyken bu veriler ışığında tekrarlamakta fayda var: Aşı hayat kurtarır!..

Bulaş olsa dahi hastaneye ve yoğun bakıma yatışı düşürür, ölümleri azaltır!...

(Funda Gülseven)



Anayasa cezası!

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti KKTC Anayasası’na uymuyor, yok sayıyor. Bunun cezası belirtilmemiş olsa da vardır. Cezayı seçim günü HALK sandıkta verecektir.

(Hüseyin Arca)





Zulmediliyor...

PCR kuyruklarında halka resmen zulmediliyor. İşçinin hafta sonu rezil oldu... Antijen test 3 günde bir isteniyor, sistem haftada bire izin veriyor.

Tamam, tarama gerek, ama bu kadarı da fazla. Vakit kaybetmeden, özellikle özel sektör çalışanları için gerekirse gezici ekipler kurulmalı...

Bu kadar zulüm fazla

(Hüseyin Ekmekçi)





Hepimiz -gaflettekiler de dahil -bir uçurumun başına getirilmedik, YIĞILDIK .Aşağıya düşmemiz için arkamızdaki gücün bizi itmesine gerek yok, nefesini üzerimize üflese ,uçurumun dibini bulacağız.

Bunun ne demek olduğunu söylemeye gerek yok umarım.

Biz hâlâ daha "o hareket, bu hareket, o parti, bu parti "diyerek ve kendimizi tarihin dev aynasında görerek, egomuzu tatmine çalışıyoruz.Çok merak ediyorum ,herseyi bildiğimize inanıyoruz! da dilimiz ,ayaklarımız prangaların gittikçe yaklaşan ürkütücü soluğunu duymuyor mu?

Yine CTP'ye döneceğim. Çünkü hâlâ daha -ne yazık ki hâlâ daha -ondan bir ışık geleceğine inanmak istiyoruz. En azından ben o ışığın önümüze düşmesini bekliyorum.

"Birlik -mücadele -dayanışma -iyiydi. ..doğruydu ama kendine güvenini yitirdi ,havada bile kalmadı ,yıpranıp döküldü ölü deriler gibi umutlarımızdan. Eğer CTP, bu dar boğazdan geçmekte samimiyse, yeni karşıçıkış sloganları bulmalı ve çıktığını sandığı o sanal yükseklikten halkının yanına inip o dar boğazı birlikte geçmeye çalışmalı bütün yurtseverlerle. Kendisine "sol!" diyen partiler koltuk sevdalarını kurtuluşa saklasınlar . Zaten sonu hüsran bir sevdadır o sevda.

(Feriha Altıok)







Sanırım Cezaevine biraz daha yakından bakmak lazım. Bazı tutuklu yakınlarından, ziyaret için aşılı olmalarına rağmen ve bir haftalık pcrın yeterli olmasına rağmen ısrarla üç günlük pcr istenmiş. Bazen keyfi bir şekilde kimseyle görüşme yapılmasına da izin verilmiyormuş. Umarız kulaklarımıza gelenler, bazı görevlilerin yanlış anlaşılmadan doğan hatalarından kaynaklanmaktadır. Yakından bakmaya devam edeceğiz...

(Mete Hatay)