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Sn. Ersan Saner, geçtiğimiz hafta birçok sektöre Covid-19 yardım desteği altında birçok sektöre hibe destekler vermiştiniz. Anlaşılan bu hibelerin acısı şimdi çıkacak. Tam anlamıyla bu yapılan kaşıkla verip kepçeyle almadır.
 
Sn. Erhan Arıklı, ‘hayatı ucuzlatacağız’ diyerek göreve geldiğiniz günden beridir zamların arkası kesilmiyor diyor vatandaşlar. Yani son yapılan akaryakıt zammı ile 2 ayda 4. zam yapılmış oldu. Bu nasıl bir hayatı ucuzlatmadır anlamadık.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, her geçen gün artan maliyetler nedeniyle özellikle hayvancılık ve tarımla uğraşanların kopma noktasına geldikleri bildiriliyor.
 
Sn. Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz törenleri nedeniyle ülkeye gelecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te konuşma yapacak olması sizde tatlı bir telaşa neden olmuş. Kolay gelsin.
 
Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak gerek testler konusunda gerekse aşı yapımı konusunda Girne’de ortaya koyduğunuz performans çok güzel.
 
Sn. Hüseyin Özgürgün, adınız yeniden UBP başkanlığıyla anılmaya başlamış. Acaba bu konuda partinizden bir adım atılmasını mı bekliyor musunuz?
 
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