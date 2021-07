Geçen yaz su kesilirdi. Bu yaz elektrik. Geçen sene gelen Tankerci aradı “abi dedi ikinci el jeneratör işine girdim abi lazım olursa arayın dedi...

Yaşanmış aşı hikayeleri (3)

Yoğun saatlerdi. Bayağı insan kuyrukta birikmişti. Kayıt yapan kişiler iyice bunalmışlardı. İşte tam da bu sırada aşı yapılacak kişileri kayda geçiren arkadaşımızın sesi bir çığlık gibi kulaklarıma ulaştı.

“Doktor Bey! Bu vatandaşın kaydını yapamıyorum”. Şaşırdım Çünkü o ana kadar kayıt yapılamayan olmamıştı.

Kuyruk, bu vatandaşın işinin uzaması nedeniyle artmıştı. Herkes başını bana çevirmiş ne cevap vereceğimi bekliyordu. Gittim olayın sebebini öğrenmeye çalıştım. Vatandaş muhtemelen cinsiyet kısmını işaretlerken dikkat etmemiş, hatalı bildirim yapmıştı. Kayıt yapan personel de bu nedenle şüpheye düşmüştü. Bu esnada, hatalı bildirim yapan vatandaş, diğer kuyruktakiler gibi o da bana bakıyor, yüz ifadesiyle “ne olur işimi yapın” der gibi bakıyordu.

Ben de hemen kayıtçı arkadaşa dönerek “Size ne yahu o kişinin kendini ne cinsiyetten hissettiği, yapın kaydını aşılayalım “ dedim. Aşıya gelen ve o an orada olan herkes gülme krizine girdi.

Aşısını olan vatandaş dahi biraz mahcup ama işinin de olması nedeniyle gülümsüyordu. O kadar ki ayrılırken defalarca teşekkür etti.

Hava sıcak zor şartlarda çalışıyor ekip. Siz de artık gelin aşınızı olun bir zahmet. Hem kim bilir? Belki sizinle de bir hikâye yaşarız.

Okutturdum Yazdırdım....

Bale Gudalukya.. Bale Gudalukya...

Bu söz Gıbrıslılara has bir sözdür...

Binbir zorlukla İngiltereye Tahsile gönderilen oğulun döndükten sonra söyle bakalım oğlum Kaşığa İngilizce ne denir sorusu üzerine Gudalukya (Rumca’da kaşık) diye aldığı cevap üzerine söylediği sözdür....

Babanın isyanı bu kadar zaman ve para harcandıktan sonra bir şeylerin değişmediği yönündedir...

Bizim insanımıza bir şeyleri değiştirmek Deveye Hendek atlatmaktan beterdir...

Nitekim mevcut Çemberler ve kavşaklarda yaşanan kazalar, verdiğimiz kayıplar ve kaybettiğimiz zamandan ders aldığımızı düşünerek mevcutların alt ve üst geçitlere dönüşmesini beklerken sen gel, Lefkoşa mağusa yolu Lefkosa girişine devasa bir çember daha ekle...

Ulan be bu memlekette alt üst geçit projesi yapabilecek bir mühendis bulamadınız mı...

Hade proje yapamıyorsunuz, ağzınız diliniz de mi yok...

Projeyi yapandan bunu da niye rica etmediniz ki...

Eminim ki kabul görecekti...

Proje işi vizyon işidir...

Tecrübelerinize bakarak geleceği görme işidir ve misyon üstlenenlerin vizyonu asla olmaz...

Bir çembere veya kavşağa Elli tane yeni yol yapıp bağlasanız ne yazar...

Bu çemberlerden ayni anda bir aracın geçeceğini geriye kalanların beklemek zorunda olduğunu da mı göremiyorsunuz..

Dört metre yüksekliğinde Taş duvarlar yapacağınıza içine de binlerce kamyon toprak çekip sıkıştıracağınıza Dört kolonla bir döşeme yapsaydınız ya...

Hem ekonomik, hem pratik hem trafiğin selameti, akışı hem de insanımızın hayatını risk etmezdiniz...

Yazıklar olsun...

Amma milleti sağacak, Asgari ücretle doğru orantılı çalışan kameralar dururken, akışı kolaylaştıracak alt üst geçitler neden yapılsın ki...

Kamera sahipleri ile ortak çalışır gibisiniz.

Bu çemberde olacak kazaların yanacak canların ve ölümlerin sorumluluğu kim Alacak...

Doğru ya bir mazaretimiz vardır...

Hem suçlayacak, hem ceza kesecek, hem sorumluluktan kaçtığımız...

Dikkatsiz Sürüş...

Afet Özcafer; DP Genel Sekreteri.. dedi ki..

“UBP bazı milletvekilleri ile çirkin PAZARLIKLAR yapıyor…”

Bazı vekil dediği Serdar Denktaş, eski başkanları…

“Çirkin pazarlık” dediği ne?

Makam?

Arazi?

Bu ayıp sadece UBP Genel başkanının değil, aynı zamanda DP’nin de ayıbı…

İktidarda kalma adına her türlü pazarlığı normal karşılıyorsunuz…

Bir karar verin…

Ülke mi?

Parti ki?

Görünen o ki… “Önce ben, sonra ben, sonra ailem, sonrası bana ne”

Üzgünüm ama…

Tablo bu…

(Hüseyin Ekmekçi)