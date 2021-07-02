Sn. Ersan Saner, önceki gün Başbakanlıkta Serdar Denktaş ve Bertan Zaroğlu’yla bir araya gelerek görüşme yapmışsınız. Acaba bu görüşme ikna edici oldu mu? Yoksa gidişat azınlık hükümetinin sonu mu olacak?



Sn. Olgun Amcaoğlu, “kayıt ücreti alınmayacak” açıklamanıza rağmen bazı okullarda halen daha öğrencilerden kayıt ücreti alınıyormuş. Bu konuda okullara da hak vermemek elde değil. Zira Bakanlıktan doğru dürüst yardım alınamıyor.



Sn. Resmiye Canaltay, daha önce yaptığınız açıklamalarda Türkiye’yle yapılan protokole göre birçok köy yolunun yeniden yapılacağı, hatta asfalt olmayan bazı yolların ise asfaltlandırılacağını söylemiştiniz. Ancak bugün oldu sadece Karpaz – İskele anayolu ile Lefkoşa-Girne çevre yolu projeleri dışında bir gelişme olmamış. Ne zaman başlayacak dersiniz?



Sn. Bertan Zaroğlu, partiniz YDP MYK’sının istifanızı istemesi sonrasında gözler size çevrildi. Acaba istifa edecek misiniz? Eğer yeni bir parti kuracaksanız bunun için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.



Sn. Mert Beysoydan, dün yaptığınız paylaşımdan anlaşılıyor ki, 8 yıllık çalışmışlığınız bir çırpıda uçup gitti. Demek ki devlette sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek büyük sıkıntı.



Sn. Hasan Karlıtaş, Lefkara köyüne yapılan Lefkara motiflerinin benzerini ülkemizde hangi köyümüze yapabiliriz?

