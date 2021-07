Dün de siyaset adına bir kez daha utandık. Onca adım, onca çaba, onca anti demokratik adımla kurulan, desteklenen UBP- DP- YDP- Üç Bağımsız- YDP içindeki bağımsız ve DP içindeki bağımsız katkılı hükümet meclisi dahi toplamaktan aciz

“Neden Meclis toplanamadı?” sorusunun yanıtları midenizi bulandıracak. Benimkini bulandırıyor. Dün gün boyu yaptığım telefon görüşmeleri, görüşmeler, dinlediğim açıklamalar, “Yahu biz ne yaşarız ama? Bunu yaşatanlar neden utanmaz” dedirtiyor

Düşünün, Başbakansınız… İki gündür aracınıza biner meclise gidersiniz, başında olduğunuz hükümeti destekleyen vekiller, çeşitli pazarlıklarla, memleket dışında her şeyi düşünür, meclis toplanmaz. Sonra o arabayla, hiçbir şey yokmuş gibi başbakanlığa geri dönersiniz

Ölüm gibi bir şey… Koskoca UBP, DP, YDP, bağımsızlar ve partileri içerisindeki bağımsızlar nedeniyle oyuncak oldu. UBP oyuncak olunca, memleket oyuncak oldu. Afferim pof pof resminiz başbakanlığa, bakanlıklara asılacak. Ne büyük gurur

Serdar Denktaş’ın hükümetten bakanlıkla ilgili sıcak talepleri var. DP Genel başkanı Fikri Ataoğlu ise, “Madem vekil adayı olmayacak, bari bakanlıkta vekil adayı olacak biri olsun” dedi, kıyamet koptu. Serdar Denktaş, “vekilin hakkı” diyor, Peygamber demiyor, gelmiyor

Bertan Zaroğlu’na haftalar önce, “Vakıflar İdaresi yönetimini sen ata” sözü verildi. Normal mi? Değil. Devletin kurumları üzerinden pazarlıklara bak. Velhasıl, ataması için YDP adım atmadı, o da küstü. Şimdi ne meclise geliyor, ne bir şey talep ediyor

Bertan Zaroğlu ayrıca, muhalefete de mesaj veriyor. “25’i bulun, 26’ıncı vekil benim. Hemen erken seçime gidelim.” UBP’nin aracılarla, 26’ıncı vekil olarak meclisi toplaması için Bertan Zaroğlu’na gönderdiği aracılar da işe yaramadı. Meclise gelmeyecek

(Hüseyin Ekmekçi)



Meclis başkanlığı toplantılara katılmayan milletvekillerinin isimlerini varsa mazaretleriyle birlikte kamu oyuna açıklamalı ki halk kimin neden toplantılara katılmadığını öğrensin…

(Göktürk Ötüken)



Ne yaparsam yapayım öfkemi dindiremiyorum! Antalya Elmalı'da iki çocuğa sistematik tecavüz eden mahluklar serbest bırakılmış!!!! Allah sizin adaletinizin belasını versin!!!! Bu kadar mı nefret ediyorsunuz kendi ülkenizden ya! Suçluları, tecavüzcüleri, katilleri, kötüleri koruyan bir idare!!! Bu kararı veren yargı bu kötülüğe susan herkesle birlikte yerin dibine girsin inşallah!!!!!!! Kendi çocuklarını bile koruyamayan bir ülke bizim neyimizi koruyacak??? Güvenlikmiş!!! Suçluların güvenliği mi?

(Alev Şensoy)



Enerji Bakanı Erhan Arıklı “KIB-TEK’te her yıl 400-500 milyon vurgun oluyor” demiş!

Bu olayı deşifre edip, sonuçlandırmak kolay!

Kurumda; “yolsuzluk yapabilecek” pozisyonda olan tüm yetkililerin mal varlıkları ve ilişkileri araştırılmalı!

Hatta aile ve tanıdıklara kadar!

Polise dosyalar gönderilmeli!

Ve gönderilen dosyalar kamuoyu ile paylaşılmalı!

Kimse özel bilgi diyemez; halkı soyanın, yolsuzluk yapanın özel bilgisi olamaz!

Yoksa suça ortak olunur!

(Sefa Karahasan)



Açılması en çok merakla beklenen şeyler:

● GABAK ÇİÇEĞİ: Sabah erken saatte, karınca gelmeden toplamak lazım.

● BÜTÜN DERDİNİ İÇİNE ATAN DOSTLAR: Açıl be buba, açıl, anlat ve rahatla. Binin yarısı beyaz, o da bizde yok, takma kafaya fazla.

● DENİZ MEVSİMİ: Meraklıları çok, kimi suyu kimi da manzarayı sever.

● KKTC CUMHURİYET MECLİSİ: Açılsa da fark etmez aslında ama bir türlü açılmaz, açılsa da içinden çıkacak olanda hayır yok.

Açılması zor olan başka şeyler varsa buyurun ekleyin.

(Cenk Özdağ)