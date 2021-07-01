Sn. Ersan Saner, dün Meclis’in son toplantısı için yapılan denemelerden de bir sonuç çıkmaması nedeniyle yarım kalan yasa tasarısı görüşmesi de Ekim ayına kaldı. Bu şekilde ağır aksak bir hükümetle nereye kadar gideceksiniz, merakla bekleniyor.



Sn. Erhan Arıklı, iddialara göre gerek kalitesi fuel –oil gerekse kalitesi yağ kullanımından dolayı Teknecik Santrali’nden kara dumanlar yayılıyormuş. Ancak bu durum bölge sakinlerini oldukça kızdırıyor. Bu konuda bir çalışma yapmanız şart.



Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlığınıza bağlı Çevre Dairesi’ni harekete geçirerek son günlerde yakılan çöplükler konusunda sorumluların tespit edilerek gereken cezaların kesilmesi gerekiyor. Bu yapılmazsa ilerleyen günlerde her taraf çöplüklerden yayılan zehirli dumanlara teslim olacak.



Sn. Dursun Oğuz, partilere katkı payı ödemeleri yapıldı mı? Zira başta partiniz olmak üzere bazı partiler ödemlerini yapmak için bu katkı payını bekliyormuş.



Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, gönüllü olarak çalıştığınız aşı merkezinde dün başınızdan geçen komik ama bir o kadarda düşündürücü olay benzerleri maalesef ülkemizde giderek artıyor. Zira insanımız sadece kulaktan duyma bilgilerle hareket ediyor.



Sn. Sertaç Bozatlı, önceki akşam oğlunuzu üniversiteden mezun etmişsiniz. Herhalde bu gurur hem göğsünüzü kabarttı hem de sizi duygulandırdı. Hayırlısı olsun diyelim.

