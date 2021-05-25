

Yaşanan tüm gelişmeler bize, elimizde demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaktan başka çaremiz olmadığını gösteriyor. Halk sahip çıkıyor. Bunu kendine sorması gerekenler iktidarlar. Gelip, geçen… “İyiyi benden sonra gelen bozmasın diye ne yaptım?”

Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmadığımız anda, bu küçücük adanın ne hale gelebileceğini bir düşünün… Her fırsatta birileri bu adayı kendi kavgası, para aklaması, ya da siyasi zemin bulmak için kullanıyor. Neyik biz? Evrodoyuk?

Kutlu Adalı Cinayeti ile ilgili Sedat Peker’in söylediği, bizim bilmediğimiz ne var? Bu ülkede fazlasını bildiğimizden eminim. Az isim söylendi. Daha da isimler var. Cinayet sebebinin araştırdığı St. Barnabas soygunu ile olduğunu, o dönemlerde adada kimlerin olduğunu bilmeyen kaldı mı?

Uyuşturucu trafiği ile ilgili söylenenler sadece Halil Falyalı tarafından değil, Türkiye’deki herkes tarafından yalanlandı. Falyalı, “Alakam yok. Peker’i de, Yıldırım ailesini de tanımam” diyor. Falyalı ayrıca, “Araştırsınlar, gayrı yasal işim yok” diyerek de yargıya çağrı yaptı

Peker’in açıkladığı her şeyden bağımsız, bir çok suç örgütünün yolu KKTC’den geçti. Bu sadece bizim değil, Türkiye’nin de sorunu. Biz mücadele edemiyoruz, gücümüz belli. “Türkiye para vermezse maaş dahi ödeyemeyiz” sığlığına hapsolmuş bulunuyoruz.

Tüm bu tartışmalardan bağımsız, dönüp bir bu ülke insanına bakın… Yetimin hakkını korumak, üretenin hakkını korumak, bu ülkeye yatırım yapmış düzün, namuslu insanların, ailelerin hakkını korumak kimin sorumluluğunda?

İşsizlik artıyor, parasızlık artıyor, kazanan daha çok kazanıyor, bir çok eki kazanan iflası gördü, adil bir vergi sistemi yok, adil bir dağılım yok, eğitim sistemi bu çağın sistemi değil, tel tel dökülüyor bu ada. Bunu görmek, “yeter” demek zor değil, ama sadece iktidar kavgası var.

(Hüseyin Ekmekçi)





10. Madde deye deye dilimizde tüy bitti...

Sahi ne olmuştu, 'O 10. Madde ?'

"Kutlu Adalı için yeniden soruşturma ve adalet"

iyi, güzel de soruşturmayı kim yapacak?

Polis...

Polis kime bağlı?

Güvenlik Kuvvetleri, TC Genel Kurmayı ...

Eeee hade çok geçmiş olsun...

(Engin Arca)



Geçenlerde bir arkadaşla sohbet ederken konusu geçti gene, bana sordu; ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım.

Dedim ki:

İnsan kendini fotoğraf çekip başkaları görsün beğensin diye koyar mı yahu?

Akıl-mantık işi mi?

Başkasının eline telefonu/makineyi tutuşturup "Beni çek" der mi?

Çat çek, "olmadı" bir daha çek,

Çat çat çat çat....! Olmadı "kötü çıktı" bir daha.

Olan da sensin, olmayan da sensin... Hepsi sensin, ama kendi suretini beğenmiyorsun ki...

Dünyayı, yaşadığın hayatı sevmiyorsun çünkü... Hep başkaları seni görsün beğensin istiyorsun...

Onay almak istiyorsun... Kendinle mutlu değilsin.

Ertesi gün bir önceki günün fotoğrafını da beğenmeyeceksin. Yenisini çekmek isteyeceksin.

Depresyondasın aslında... Tedaviye ihtiyacın var, ama bunun farkında değilsin.

(Raif Uzkan)



Tatar'ın Polis Genel Müdürü'nü mü çağırması gerekiyor yoksa TC Lefkoşa Büyükelçisi'ni mi?

Çünkü "tanık" iddiasındaki kişinin cinayetle ilgili işaret ettiği üç isim de Türkiye'de...

Türkiye'deki üç ismin soruşturulması "KKTC Polis Genel Müdürü"nden mi istenir, yoksa Türkiye adına Büyükelçi'den mi?

(Cenk Mutluyakalı)



