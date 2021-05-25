Sn. Ersan Saner, hükümet olarak kapıların yeniden açılması konusunda cesaretli adım atmanız bekleniyor. Özellikle turizmciler bu konuda hükümetten büyük beklenti içinde.





Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede her yerin açılmasına karşın halen yüz yüze eğitime geçilmemesi oldukça düşündürücü. Yoksa eski bir Maliyeci olarak konuya ekonomik mi yaklaşıyorsunuz. Zira online eğitimle büyük tasarruf yapıldığı aşikar.



Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlığınıza bağlı Çevre Dairesi, tarafından yürütülen sahil temizliği takdir topluyor. Ama daha önce dediğimiz gibi denetim ve ceza olursa belki çevreyi kirletme biter.



Sn. Erhan Arıklı, göreve geldiğiniz günden beridir neredeyse tek gündeminiz olan Kıb-Tek’te son yaşanan gelişme ülkenin elektriksiz kalabileceğini gündeme getirdi. Umarız bu olmaz. Yoksa memleket başınıza yıkılır.



Sn. Cemal Redif, Cypruvex Yönetimi olarak narenciyenin dalında kalmaması için çoluk çocuk hareket geçtiğinizi ve 3500 Ton narenciyeyi hasada başladığınız açıkladınız. Ancak bu hasat için atık geç kalınmadı mı?



Sn. Mahmut Özçınar, bölgenizdeki portakalların dalında kalmaması için her yıl Güzelyurt Portakal Festivali’nde dağıttınız portakal miktarından fazlasını bugün İskele’de dağıtıyormuşsunuz. Gerçekten de örnek bir davranış.

