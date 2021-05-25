banner583
Küpdüşen saldırısı var!
Küpdüşen saldırısı var!
64 0
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
15 0
 
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
18 0
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
20 0
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
40 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
24 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
20 0
banner661
banner570

Mesajınız Var

banner476

Mesajınız Var
Sn. Ersan Saner, hükümet olarak kapıların yeniden açılması konusunda cesaretli adım atmanız bekleniyor. Özellikle turizmciler bu konuda hükümetten büyük beklenti içinde.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, ülkede her yerin açılmasına karşın halen yüz yüze eğitime geçilmemesi oldukça düşündürücü. Yoksa eski bir Maliyeci olarak konuya ekonomik mi yaklaşıyorsunuz. Zira online eğitimle büyük tasarruf yapıldığı aşikar.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Bakanlığınıza bağlı Çevre Dairesi, tarafından yürütülen sahil temizliği takdir topluyor. Ama daha önce dediğimiz gibi denetim ve ceza olursa belki çevreyi kirletme biter.
 
Sn. Erhan Arıklı, göreve geldiğiniz günden beridir neredeyse tek gündeminiz olan Kıb-Tek’te son yaşanan gelişme ülkenin elektriksiz kalabileceğini gündeme getirdi. Umarız bu olmaz. Yoksa memleket başınıza yıkılır.
 
Sn. Cemal Redif, Cypruvex Yönetimi olarak narenciyenin dalında kalmaması için çoluk çocuk hareket geçtiğinizi ve 3500 Ton narenciyeyi hasada başladığınız açıkladınız. Ancak bu hasat için atık geç kalınmadı mı?
 
Sn. Mahmut Özçınar, bölgenizdeki portakalların dalında kalmaması için her yıl Güzelyurt Portakal Festivali’nde dağıttınız portakal miktarından fazlasını bugün İskele’de dağıtıyormuşsunuz. Gerçekten de örnek bir davranış.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.