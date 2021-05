Esarete karşı direnişin, bitti sanılan yerde aslında her şeyin yeni başladığını gösteren gün 19 Mayıs.

Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde tam 102 yıl önce bugün özgürlük için çıkılan yol, yakın coğrafyaya ilham verirken, dünyanın tüm ezilen halklarına da umut verdi.

“Tüm ümidim” gençliktir demişti Atatürk. Bizler de LTB Gençlik Meclisi’nde ülkesine ve dünyasına karşı sorumlu, beraberliği ve dayanışmayı bilen gençlerle birlikte düşünüyor, birlikte hareket ediyor, ortak aklı birlikte buluyoruz.

19 Mayıs. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

(Mehmet Harmancı)



Belki sonradan gençliğe armağan edilen bir Bayram ama aslında sömürgecilere, işgalci güçlere karşı gerçek bir KURTULUŞ SAVAŞI vermek için memleket ve bağımsızlık sevdalısı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolculuğunda en önemli dönüm noktalarından biri, bir başlangıç, bir simge 19 Mayıs 1919.

Bağımsızlığın önemini, anlamını, değerini ve bu uğurda ödenen bedelleri unutmamak için...

(Kudret Özersay)



İşe gitmeden maaş alan adam

'Atam izindeyiz' yazmış sayfasına.

İzindeyiz bölümünü yanlış anlamış, sürekli izin yapar.

(Cenk Özdağ)



Bu adam Mustafa Tilki .Bugün 19 Mayıs sabah saat 7.00 de siz sıcak ayaklarınızda TATİL keyfi yaparken o Atatürk Stadını sulamakla meskul.Temmuzda emekli olacak olan Mustafa halen adam gibi ÇALIŞIYOR.Ne tatil ne saat mevhumu var.Ozellikle YENİ İSE giren genç arkadaşlara örnek olmasını umuyorum.Yoksa hayal mi kuruyorum.? Çünkü şimdiki gençliğin felsefesi AZ İŞ ÇOK PARA mi?

(Mehmet Bolkan)



HER İNSANIN SEVGİ ALABİLME VE VEREBİLME KAPASİTESİ AYNI DEĞİLDİR.

Her insanın kendine layık gördüğü sevgi oranı farklıdır.

Bunu bir merdiven basamağında durmak gibi düşünün.

Ruhsal gelişim basamağı. Sizle aynı basamakta olan biri ancak sevginize karşılık verebilecektir.

Size uzak bir basamakta duran biriyle aranızda hiç bir sevgi alışverişi olamaz.

Siz ne kadar çabalasanız da bu kişiye sevgi vermeye çalışsanız da alamayacaktır.

Çünkü farklı frekanstaki insanların sevgileri birbirine zor ulaşır.

Ve hayal kırıklığı . Israr etmek seni yormaktan başka işe yaramaz.

(Ayşe Haskan)



Her daim öğrenmek mümkün ve keyiflidir. Ne kadar zorluk, ne kadar basamak, ne kadar engel olursa olsun, siz basamakları adım adım öğrenerek tecrübe ederek kabullenin, çıkın veya inin, hayatın içinde her şeyin var olabileceğini normal karşılayın nasılsa bir adımlık canı var diye düşünün ve durmayın adım atın yeter negatif düşüncelerden arının ve süresini bilmediğiniz hayatınızı yaşayın.

(Cem Vurgun)



Pİsik pis.. Medeniyet çevrenin temizliğidir.. öyle villalar, lüks arabalar ve pahalı telefonlar, moda giysilerle olmuyor bu iş.. yani medeniyet... Bir de yurdumuzu çok severmişik.. Çevremizin temizliği kadar severiz.. Mal meydanda...

(Mustafa Gürsel)