Sn. Ersan Saner, turizmciler için artık bıçak kemiğe dayandı. Turizm sezonu için bir açılım yapılmazsa işiniz zor görünüyor. Allah kolaylık versin diyelim…



Sn. Erhan Arıklı, partinizden kopmalar devam ediyor. Anlaşılan Bertan Zaroğlu, yeni bir parti kurmak için kolları sıvadı. Özellikle genç isimlerin partinizden ayrılması dikkat çekiyor…



Sn. Olgun Amcaoğlu, orta eğitim ve ilk öğretimde öyle ya da böyle artık dönem sonuna gelindi. Ancak gelecek eğitim yılı için aşı konusunda bir adım atılması şart. Zira bu şekilde bir eğitim ülkede gençliğin heba olmasıdır…



Sn. Fikri Ataoğlu, çevre konusunda daha önce de size yazdığımız gibi temizlikten daha çok etkin denetim ve caydırıcı cezalar şart. Bizce bu konuda bir adım atınız…



Sn. Mehmet Emin Yılmaz, YDP Genel Sekreter Yardımcılığı göreviniz hayırlı olsun. Genel sekreteriniz Enver Öztürk’e umarız yardımcı olabilirsiniz…



Sn. Ahmet Latif, Sivil Savunma Teşkilatı tarafından size hediye edilen tabloda yazan kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın sözleri sizi oldukça duygulandırmış diye duyduk.

