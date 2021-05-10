



Korktuğum başıma geldi

50 yılda bir gelen fırsatı kaçırdık. Halbuki bize düşse, Sarayönü’ne mesela şak diye, hem Çin mecburen bizi tanıyacak hem de KKTC'nin uluslararası ve uzaylararası platformlarda tanıtımı yapılacaktı, iki devletli çözüm planımız herkes tarafından duyulacaktı...

Korkulan başımıza düşmediği için çok üzgünüm

(Cenk Özdağ)







İngiltere'nin koronavirüs önlemleri kapsamında 'kırmızı liste'ye aldığı vaka sayısı yüksek ülkelerden seyahat edenler, otelde karantina uygulamasından kaçınmak için Türkiye üzerinden uçuş yapıyor. İngiltere’nin, Türkiye’yi ‘sarı listeye’ değil de ‘kırmızı listeye’ dahil etmesi ise daha fazla bu nedenden kaynaklanıyor.

Hindistan’dan gelenler için “zorunlu karantina” uygulaması başlatan Türkiye, Pakistan’ı bu kapsamın dışında tuttu. Türkiye’nin, İngiltere’ye geçişte “arka kapı” olduğunu fark eden İngiliz vatandaşları da bu durumu, “ucuz tatil fırsatı” olarak değerlendirmeye başladı. Krizi fırsata çeviren Pakistan’daki turizm şirketleri, “Türkiye’de 10 gün tatilin keyfini sürmek varken neden otelde karantinaya 1750 sterlin ödüyorsunuz?” sloganı ile pazarladıkları karantina paketleri üzerinden rekabete girişti.

TC Sağlık Bakanlığı’nın Pakistan’dan gelen yolcular için “zorunlu karantina kararı” almaması, İngiltere’yi harekete geçirdi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 12 Mayıs’tan itibaren Türkiye’nin ‘kırmızı liste’ye alınacağını açıkladı. Uygulama ile “kırmızı liste” ülkelerinden İngiltere’ye gitmek isteyenler de Türkiye’yi “arka kapı” olarak kullanamayacak. Bu karar ayrıca Türkiye üzerinden İngiltere’ye uçan KKTC yolcularını da kapsayacak maalesef.

Türkiye’nin ‘kırmızı listeye’ alınması her daim orda kalacağı anlamına gelmiyor, bu listelerdeki ülkeler sürekli güncellenecek. İngiltere, Rusya ve Almanya’dan sonra, Türkiye’nin üçüncü büyük pazarı. En çok turist gönderen ülkeler arasında. Özellikle yaz döneminde bu pazardan ciddi bir turist akışı bekleyen Türkiye, ‘sarı listeye’ ve daha sonra ‘yeşil listeye’ dahil olmak için gerekeni hızlı bir şekilde yapacağına şüphemiz olmamalı.Türkiye’deki bulaş oranı, Pakistan veya Hint varyantı tehditi taşıyan ülkelere karşı Türkiye’nin tutumu ise bu kararda önemli bir rol oynayacaktır.

Dolayısıyla kimsenin bu yaz KKTC tatil planı suya düşmesin, Türkiye önce Haziran sonu/Temmuz başı ‘sarı listeye’ ardından Ağustos ayında ‘yeşil listeye’ dahil edilecek. KKTC’nin de İngiltere’den gelen yolcular için ev karantinası uygulaması veya çift doz aşı olanlara çift PCR testi ile karantinasız giriş yapmalarına müsade etmesini ümit ediyoruz.

(Nafiya Horozoğlu)



Masaya yumruk atanların ve bundan övünülecek bir şeymiş gibi böbürleneninlerin sürdürdüğü sözde müzakereden ne beklenir Allah aşkına!

(Mete Hatay)



Her gece Girne Çevre yolunda ralli yapan Afrikalı öğrenci arkadaşları yakalamak için Mehmet Çangar abi bizim Girne polisine birkaç X6 felan bağışlarmı aceba ? yoksa mevcut araçlarımızla bu iş yaş...

(Özgür Göksel)



Hayatta yalan söylemeyecek,

Gizli saklı işler yapmayacaksın.

Bileceksin ki,

İleride bir gün mutlaka karşına çıkacaktır.

Olduğun gibi görünecek,

Göründüğün gibi olacaksın.

Yoksa,

Gün gelir maskara olursun.

(Ülker Fahri)



