Sn. Ersin Tatar, Dr. Küçük isminin yeni havalimanına verilmesi konusunda son günlerde size yönelik yapılan eleştiriler nedeniyle rahatsız olduğunuz belli oluyor. Ancak topu sizin üzerinizden atma çabanız dikkatlerden kaçmıyor.



Sn. Ersan Saner, Başbakan olarak bir ilki gerçekleştirerek Bakanlar Kurulu’na online katılarak bir ilki gerçekleştirdiniz. En kısa zamanda görevinizin başında olmanız dileğiyle.



Sn. Erhan Arıklı, kongre sonrasında partiniz içinde kopmalar yaşanmaya başlanmış. Hatta Bertan Zaroğlu’nun UBP’ye katılıp sizi hükümetten indirme çalışması içinde olduğu belirtiliyor.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’ye yaptığınız kısa ziyarette Mesarya’ya sulama kanalının yapılması konusunda herhalde son rütuşlar yapıldı. Kolay gelsin.



Sn. Raif İlker Buran, ülkemizde son yıllarda artan toz bulutu taşınımının önüne geçmek için ne yapılabilir?



Sn. Okan Karademir, takımınız Beşiktaş’ın derbide Galatasaray’a yenilmesi sonrasında şampiyonluk hayallerinizi biraz ertelemek zorunda kaldınız. Ancak fikstür sizden yana gibi.



