İnsanlardan 7 günde bir PCR testi istersiniz bari organize olun... Pazar tenhadır dedik Lefkoşa Fuar’a PCR yapmaya gittik sıra anayola kadardı. Herkesin özel hastaneye gidip 150 TL verecek durumu yoktur, bunu da mı düşünemezsiniz... Covid-19 olmayan insanları da mı hasta etmek istersiniz? Bunun bile organizasyonunu yapamıyorsunuz yau... Çok mu zor bölgelerdeki okullarda birer sınıf açıp dağılım yapmak... İnsanları tek bir bölgeye toplamamak... Bunun adı net basiretsizliktir...

Spor salonları, bet ofis ve kumarhaneler, sahne sanatları provaları, yüzme antrenmanları vb birçok yer düşünülebiliyor, bir tek eğitim gündemde değil!!!

Haftalardır hala okulların açılması, eğitimin düzenlenmesiyle ilgili tek satırlık iş yapılabilmiş değil!

Ne acı ki, bu sadece yönetimin beceriksizliği değil, toplumun da vurdumduymazlığıdır.

Okulu sadece müfredatı öğreten, öğrencilerin tımar edildiği bir alan olarak görmekten öteye geçememişiz belli ki.

Haftalardır okullar kapalı ama ne sendika, ne toplum ne öğretmen ne de yönetenin umurunda...

Bir kuşağın hayatından koca bir yılı çaldınız bunun bedeli yok ama yazık ki soran da yok!

Bir hava alalım dedik arabayla. Aman Allahım her yer tıklım tıklım. İnsanlar üst üste. Ne mekanlarda mesafe var ne de insanlarda maske. Çok moralim bozuldu. Çünkü o şahıslar yüzünden katlandığımız tüm kapanma ve zorlukları bir çırpıda mahvediyor başa dönüyoruz. Bu sefer kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes dikkat etse ve sorumluluklarının, yapması gerekenlerin farkında olsa olmuyor mu yani?????

(Gülten Karanfiloğlu)



Münferit olay olarak görülüyor, fakat her evde o ya da bu nedenle silah olan, avlanmanın olağan sayıldığı bir ülkede, çocuklar o silahlar nedeniyle ölürken, bireysel silahlanmadan ne zaman bahsedeceğiz?

(Nazar Erişkin)



Adam, herhangi bir neden bile göstermeden kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele için imzalanan İstanbul sözleşmesinden bir çırpıda çekildi. Hem her fırsatta bu şekilde davranırlar, hem de "maço kültürleri var" dendiğinde bozulurlar...

(Mete Hatay)



Çok büyük acı. Daha kaç kez silahlar toplanmalı diyeceğiz evlerden, kamusal alanlardan, daha ne kadar böyle acılar yaşanacak.

Babasının tabancası ateşlendi, Lapta’da 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

(Cenk Mutluyakalı)



21 Mart 2021

Bugün bahar ekinoksu...

Yani gün ile tünün, gündüz ile gecenin eşitlendiği gün.

Bahar ekinoksu, eski inanışlara göre tabiatın yeniden canlanışına, doğurganlığa, büyümeye ve berekete işaret ediyor. Baharın resmen başladığı gün sayılıyor.

Paganlar, bahar ekinoksunu Yeni Yılın başladığı gün sayarlarmış. Güneş Tanrısının kışın yaşadığı yeraltından çıkıp, karısı Tanrıça Ostara ile buluştuğu gün olarak kutluyorlar.

Yumurta baharın müjdecisi ekinoksun sembollerinden birisi. Paganlar, Tanrıça Ostara’nın sembolü olduğuna inansalar da aslında yumurta herşeyden önce bir denge sembolü.

Gecenin gündüze eşit olduğu tam o anda, yumurtanın dikey durabileceğine inanılıyor. Yumurtanın dikey durabildiği o an, yeryüzü ile gökyüzünün dengede olduğu o an. Nevruz kutlamalarında masalarda gördüğünüz yumurtalar işte bu anı temsil ediyorlar.

(Halil Tunç)