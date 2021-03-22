Sn. Ersin Tatar, vallahi sizdeki bu enerjiye hayran olmamak mümkün değil. Pazar mazar dinlemeden ülkenin batıdaki en uç noktasına giderek 1571 Ormanı için ağaç diktiniz. Enerjiniz daim olsun diyoruz.



Sn. Ersan Saner, artık partinize bir genel sekreter seçme vakti geldi herhalde. Zira yaklaşık 4 aydan fazladır partiniz bir genel sekretersiz. Köklü bir parti olan UBP’ye bu yakışmayan bir durum.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Dünya Su Günü nedeniyle aklımıza gelen ilk konu Geçitköy Barajı’ndan Mesarya’ya verilecek tarım amaçlı su için projenin durumu nedir? Bu arada su israfının önüne geçilmesi için sosyal medya üzerinden çalışmalar yapılması da şart.



Sn. Olgun Amcaoğlu, eğitime bir hafta ara verilmesi kararı sonrasında öğrenciler oldukça mutlu oldular. Ancak veliler bu konuda pek memnun değiller. Zira eğitimin artık yüz yüze başlaması gerektiğini düşünüyorlar.



Sn. Kutlu Evren, emekli polis ve subayların beylik tabancalarının geri alınması tarzında bir yasa hazırlanması şart oldu. Zira kısa zaman içinde yaşanan iki üzücü olayda kullanılan beylik tabancaları adeta büyük yaralar açtı.



Sn. Hasan Topal, geçtiğimiz günlerde katıldığınız bir TV programında söyledikleriniz çok anlamlıydı. Ancak unutmayın ki siyaset insana sadece makam ve mevki kazandırır. Dostlarınız ise azalır.

