Erdoğan'ın 'İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI'ndan...

"Mülkiyet hakkı temel hak...."

"Doğuştan kazanılan bu hakkı korumak, devletin öncelikli vazifelerinden biridir..."

"Kamu idareleri, mülkiyet hakkını kullanmayı zorlaştıracak uygulamalardan büyük bir hassasiyetle kaçınmak mecburiyetindedir."

Buyurunuz!

“Eşit uluslararası statüye sahip iki egemen devlet"e dayalı formülü bir de buradan anlatınız!

(Cenk Mutluyakalı)





Eski Eserler Dairesi müdürümüz değişmiş. Yeni müdürümüze hayırlı olsun.

Öğrenebildiğim kadarı ile müzik öğretmeniymiş ve bir de müzik grubu varmış. Eski eserlere büyük katkı sağlayacağına eminim. Tekrardan tebrikler.

(Merter Refikoğlu)





Evet; sattılar. Kurumdaki yetkililer de “sağlam mal” diye onayladı. Türkiye’deki firma da komisyonunu alamadı diye itiraz etti. Yani bilinen bir yöntem. 1 koy beş al. E? Devlet kurumları?

(Hüseyin Ekmekçi)





Güney'de oturan veya çalışanlardan 3 günde 1 test iste, her işimizi bırakıp koşturup test yaptıralım ama testi vermemizin üzerinden 26 saat geçmesine rağmen halen daha sonucu çıkarama! Senin becereksizliğinden dolayı kaynaklanan bu sorunun ceremesini de sınırdan geri çevrilerek biz ödeyelim! Hakettiğiniz tek yer cehennem sizin!

(Alev Şensoy)





Bir vatandaş olarak son bir kez daha hatırlatma yapmam gerektiğini hissettim. Bize bu yaşatılanları hak etmedik.

Bu resime iyi bakın. Ne görüyorsunuz? Ben kendimi gördüm. Bizi kurtaracak lideri bekleyen halimizi görüyorum. %50 halk yani toplumun yarısı ve bunun ne demek olduğunu bilmeyip yok olmayı bekleyen bizleri görüyorum.

Artık yok oluyoruz arkadaşlar. Bu ne demektir bilirmisiniz? Bitmek demektir. Bir toplum olarak artık olmamak demektir. O büyük solcu geçinenler nerededirler? Aslında bilmiyor musunuz? En büyük engelimiz onlardır. Çünkü öncü olarak ortaya çıkmış ama hiçbir şey yapmadıkları gibi biz halkı da uyutup engel oluyorlar. Kimse kusura bakmasın. Hatta isteyen bakabilir. Çünkü artık Ok yaydan çıktı ve geriye dönüşü yoktur. Bu "solcu" geçinenlerden kurtulup yep yeni adımlar atma vakti çoktan geldi de geçiyor bile.

Yeni bir oluşum için "VARIM" diyenler bir adım öne çıksın..

(Mehmet Derya)





Yüzlerce öğrenciyi aylarca hapis gibi aynı yurtta tutmanın sonucudur belki de bu 27 pozitif. Bırakın insanlar dışarı çıkıp oksijen alsın biraz. Şebeklere de dikkat felaket dellalları. Ülke ekonomisi giderse görecem sizleri.

(Ziya Emir)





