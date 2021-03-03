Sn. Mehmet Ali Talat, katıldığınız bir TV programında yaptığınız açıklamada insanlarımızın koronadan değil açlıktan öleceğini söylediniz. Size göre artık virüsü tanıdığımız için insanların kendi önlemleriyle çalışmaya başlaması gerekiyor. Haksız da değilsiniz yani.





Sn. Olgun Amcaoğlu, okullarda 1 Nisan’da yüz yüze eğitim hedefiniz herhalde suya düştü. Zira bugün 3 Mart ve halen öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanmasına başlanmadı.





Sn. Fikri Ataoğlu, Eski Eserler Dairesi müdürü Emine Pilli’yi görevden almanız ters karşılandı. Ancak bizce partili bir müdürü oraya atamanız bizce normal.





Sn. Ünal Üstel, bazı bölgelerde ikinci doz aşı yaptırmaya giden kişiler aşıların bitmesi nedeniyle geri döndürülürken, bazı bölgelerde ise 2. doz aşı için vatandaşlar telefonla aranıyormuş. Bu karışıklığın sebebi nedir?



Sn. Menteş Gündüz, bize ulaşan duyumlara göre adınız son günlerde bir bakanlıkla anılıyormuş. Acaba Başbakan Saner’in Ankara dönüşünde kabinede bir değişikliğe gitmesi olası mı? Hadi hayırlısı diyelim.





Sn. Salih Kayım, restorancılar olarak hükümetin aldığı kararları hiçe sayarak pazartesiden itibaren işyerlerinizi açmak için çalışma başlatmışsınız. Umarız bu sivil itaatsizlik çağrınız dikkate alınır.

