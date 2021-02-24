Bir zamanlar, Federal Çözüme ve AB üyeliğine inananlardan ve bunun için her platformda mücadele edenlerdendim.

Lakin; 2017 Crans Montana sonuçlarından (Rumların gerçek beklentilerini gördükten) sonra geri dönülmez bir şekilde bu inancımı kaybettim; çünkü Rumların bizim anladığımız anlamda gerçek bir federal çözümü kabul etmesi için; "ya mevcut pozisyonlarında daha büyük bir hasar-kayıp olması ,ya da KKTC' nin ekonomik olarak çözüme mahkum olmaksızın daha fazla güçlenmesi lazım " ; aksi halde hiç bir zaman bizim anladığımız anlamda federasyon olmaz/ olmayacak...

(Necdet Ergün)





Covid ile yaşama kuralları belirleniyor: Merkel hükümeti, AB zirvesinde tartışılan Avrupa içinde dijital aşı pasaportu ve vizesiyle seyahat edilmesi çözümünü desteklediğini duyurdu. Bu kapsamda verilecek aşı sertifikasının gündelik hayatın bir parçası olması ve örneğin restoranlara girişte kullanılması da değerlendiriliyor.

Koronavirüs pandemisi döneminde alınacak önlemler arasına seyahat edenlerin aşı olduğunu kanıtlayan dijital pasaport ve vizenin dahil edilmesi fikrinin AB zirvesinde benimsenmesi sonrası Almanya hükümeti de bu çözümü desteklediğini duyurdu.

Angele Merkel'in başbakanlığındaki hükümetin korona kabinesi toplantısının ardından açıklamalar yapan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, aşı olanlara dijital aşı sertifikası verilmesi ve AB zirvesinde ağırlık kazanan dijital aşı pasaportu ve vizesiyle seyahat edilmesi çözümünü desteklediğini belirtti.

(Hasan Erçakıca)





KKTC' de kimlerin dokunulmazlığı var, onları açıklayalım.

1- Lefkoşa ve Girne yoluna Anı Ormanı yapan, Ayni zamanda batmış hükümete borç veren bankaların. Anı ormanları için teşekkür ederiz..

2- Orta halli esnafın kazancından ödediği ve memur maaşlarından kesilen vergiden daha az vergi ödeyen Zengin dostların,

3- Seçim zamanı partilere hatırı sayılır, bağış yapan 'Muzmin garibanlara', dokunamazsın...

Yıllardır, Meclis kürsüsünde aslan , hükümete gelince tilki olmaynan bir yere varılamayacağı sayenizde tescillenmiştir. Bunlara dokunmassanız, sürünmeye mahkumsunuz . Yalakanız, çıkarcınız , menfaatçınız yüzünden, hiç suçu olmayan insanları da süründürüyorsunuz. İşte buna üzülüyorum...

(Tamer Karakaşlı)







Yüksek öğrenim için öğrenciler bu ülkeye gelmelidir!

Nitelikli öğrenciler gelmeli, bilimsel ve alternatif eğitim veren üniversiteler desteklenmeli, iyi akademisyenlere sahip çıkılmalıdır.

Eğitim, demokrasi, özgürlükler ve ekonomi için bu yaşamsaldır.

Sağlığımızı koruyalım, karantina sistemini gözetelim, istismarı önleyelim mutlaka ancak öğrencinin geri dönüşünü destekleyelim...

(Cenk Mutluyakalı)





Bir kalbur samanı 2 eşşeğe bölebilme becerisinden vazgeçtik!

Bari 1 eşşeğe yükleyebilme becerisi olsun...

(Enver Kaya)



Haberi de bir de şöyle okuyalım, RESTUR eski Direktörlerinden yeni Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay bakanlığı devraldıktan sonra ilk iş olarak salgın nedeniyle kısıtlanan Ercan Havaalanına uçuşların yeniden başlatılması kararını verdi... Neysa sustum...

(Murta Kanatlı)

