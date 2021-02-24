Sn. Dursun Oğuz, şubat ayı maaş ödemelerinde sıkıntı olmayacağını açıkladınız. Bunun için 200 milyon TL’lik kaynak yaratıldığını ifade ettiniz. Bu kaynak nasıl yaratıldı vallahi çok merak ettik.





Sn. Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı için kimi atayacağınız merakla bekleniyor. Sağlığın içinden biri mi yoksa deneyimli bir bürokrat mı olacak?





Sn. Olgun Amcaoğlu, son bir ay içinde yaklaşık 3 bin öğrencinin ülkeye geldiğini söylediniz. Bundan sonraki günlerde bu rakamın ne olmasını bekliyorsunuz? Herhalde 10 bin olur.





Sn. Resmiye Canaltay, göreve başladığınız ilk gün ülkemize uçuş kısıtlamalarının kaldırılması kararını açıkladığınız için eleştiri okları size yöneldi. Keşke kademeli olarak kısıtlamalar kalkmış olsaydı.





Sn. Gülgün Vaiz, devletten emekliliğinizin üzerinden daha 1 ay geçmeden Yakın Doğu Hastanesi’nde hasta bakmaya başlamışsınız. Anlaşılan siz de evde istirahat etmeyi sevmeyenlerdensiniz. Hayırlı olsun diyoruz.



Sn. Mehmet Ali Talat, önceki gün dördüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşamışsınız. Dördüncü torununuza isminizin verilmesi ise herhalde mutluluğunuzu ikiye katlamıştır. Allah analı babalı büyütmeyi nasip eylesin.

