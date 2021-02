Yasaları çiğneyenlere karşı hükümet acizmi?

Hükümetimiz bir süredir bizleri korumak için kısmi sokağa yasağı uyguluyor. Mutasyona uğrayan ve yayılma hızı daha fazla olan Covit 19 nedeniyle halkın büyük bölümü sokağa çıkma yasağına sıcak baktı.

Ancak son günlerde sokakların haline gördükçe, hükümete sormak istiyorum. Efendiler, şimdi Lefkoşa sokaklarında, caddelerinde cirit atan, her on beş saniyede vızır vızır yolları arşınlayan arabalar ile caddelerin kaç metre olduğunu ölçen yaya insanlar sokağa çıkma yasağından muafmı? Yasaları çiğneyenler için siz cezai müeyyide uygulamaktan acizmisiniz? Halkın sağlığını düşünmeyip, yollarda fink atanları caydırıcı tedbirler alma yeteneğinden yoksunmusunuz?

Yapmayın Allah aşkına, aldığınız kararları bile uygulamaktan aciz bir duruma düştünüz. İnsanlara evde kal derken, sanki şaka yaptık, şaka yaptık diyorsunuz.

Sn. Hükümet yetkilileri, aldığınız kararların denetimini yapamıyorsanız, sırf oy kaybetmemek için sözünüzü geçiremiyorsanız, ayıp değil, istifa müessesesi diye bir kurum var. Çalıştırın o müesseseyi siz sağ biz selamet.

Yasalara uyan ve evlerinde kalan İnsanlar, yolların bu halini gördükçe inanın size ağzı ile küfür etmiyor. Ama bir yerleri ile küfür edercesine kahkahalar ile gülüyor.

Bundan sonra üçlü kararname ile atanacak olanlara, atanacağı konuda, bir yasa değişikliği, bir tüzük, bir de yasa gücünde kararname hazırlatıp, stajyer avukata değerlendirmesi için veriniz. Geçerse atarsınız.

Bizimkiler özel okulda, elektrik olduğu sürece dersteyiz.

Elektrik kesilince GSM hatları ile girilemiyor

Yabancı dil derslerine koymuyoruz çünkü çok verimsiz. 2 kez birlikte girip gördük, tamamen zaman kaybı.

Online eğitimde yabancı dil derslerine öğretmene Türkçe konuşma yasağı konmamalı..

Devlet okullarını bilemiyorum..

Kapanma kararı ile birlikte yeterli denetimlerin olmadığını gördük. Cuma- Cumartesi ve Pazartesi heba edildi. Denetim yok. Sadece polis teşkilatı ile bu denetimlerin tamamlanması mümkün değil. Ahbap- Çavuş ilişkisi ile de denetim olmaz

13 Afrikalı öğrenciyi bir evde alem yaparken yakaladık. Güzel. Derbi sonrası köylerde konvoylar, her geçen arabada izin kağıdı, Bitmeyen market alış- verişleri, eczaneler önünde kuyruklar. 15’ine kadar olan kapanmayı tatil sananlar var.

Kapanma nedeniyle bu ülkede ciddi bedel ödeyen insanlar var. Aşını, işini kaybedenler. Sağlığından olanlar. Yarattığı markanın pul olduğunu görenler. Kirasını çalışanını ödeyemeyecek duruma gelenler. Banka taksidine yetişemeyenler.

Sağlık Bakanlığı maalesef bu toplumun önüne bir plan koymalı. Bir rapor. Bir yol haritası. “Kapanma” kararını dedem de verirdi. Kapanma ile birlikte daha çok test, daha ciddi sağlık alt yapısı, daha verimli bir tarama- tedavi süreci.

Halen hemşire tartışıyoruz, doktor yok, sağlık çalışanlarına ek mesai de ödenmiyor. Pandemide görev almak istemeyen her sağlık çalışanı yerine istihdama yöneldik. Ortada ciddi bir yönetim zafiyeti var. Kontrol elden kaçıyor. Bir avuç sağlıkçının özverisi ile ilerliyoruz.

YDÜ açıklamasaydı, mutasyonlu virüsle ilgili bakanlık girişim yapacak mıydı? 10 hastadan 8’i mutasyonlu virüsü taşıyor. Bu ciddi bir oran. Bulaştırıcılığı daha fazla. Gençler artık daha çok bulaşıyor. Yoğun bakım 50 yaş altı hasta dolu. Buna bir aksiyon planı var mı?

Virüs varyantı için resmi açıklama geldi biliyorsunuz. Dün konuğum olan Prof.Dr. Erol Baysal “analizi yapacak cihaz bizde de vardı, zamanında TC Elçiliği desteği ile alınmıştı” dedi.

Yani bunca zaman beklemeden, eldeki imkanlarla, gerekirse cihazı elden geçirip, uzmanlarımızı devreye sokarak bu analizi biz de yapabilirdik.

(Nazar Erişkin)