Sn. Ersan Saner, bugün adaya gelecek olan Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuat Oktay ile yapacağınız görüşmelerde öncelik aşıya ulaşma olmalıdır. Zira aşı ile güvenli bir ada imajı yakalayabiliriz.





Sn. Ali Pilli, ülkemize aşı getirme girişimleri konusunda bir açıklama yaparak, bunun şu an için imkansız olduğunu söylediniz. Ancak bu hızla ülkede hedeflenen aşılanma sayısı ancak yıl sonu gerçekleşir.





Sn. Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ta 2020 yılında turist gelişi yüzde 80 gerilemiş. Acaba ülkemizde turizmde durum ne? Bizde gerileme herhalde yüzde 90’a varmıştır. Zira Güney Kıbrıs uzun süre turist girişine izin vermişti.



Sn. Kutlu Evren, Merkezi Cezaevi’nden önceki gün bir mahkumun firar etmesi sonrasında polis yine alarmda. Bu firar Cezaevi’nde güvenlik zafiyeti olduğunu ortaya koydu. Bunun için bir çalışma yapmanızda fayda var.





Sn. Mustafa Aktuğ, Lapta bölgesinde yapılan testlerin sonuçlarının negatife dönmesi, bölge halkının yasaklara uyduğunu gösteriyor. İnşallah biraz daha bu durum sürer ve bölge korona virüsten arınmış olur.





Sn. Mehmet Çakıcı, tüketim ürünlerinde narh konulması düşüncesiniz güzel. Ancak siz de biliyorsunuz ki serbest piyasa ekonomisinde devlet fiyat belirleyemez. Ancak bu süreçte bir yasa ile bu yapılması gerekiyor.







