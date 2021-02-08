Cumartesi 24 saatlik vardiyasından çıkan Pazar gününe başlayan bir emekçi (Polis,İtfaiye,Sağlık,gardiyan, vb) bugün evine alışverişini yapamadan gidecek. (kesinlikle karar doğru, destekliyorum)

pazarını cumadan alışverişlemek zorunda. Kimin için? HALK İÇİN!! Bu meslek grupları için daha da “özenle” sabretmeliyiz..

Bütün yoldaşlarımın ellerine,yüreğine sağlık hep birlikte bu savaşı KAZANACAĞIZ!

Güzel günler göreceğiz, güneşli günler, evlatlara bugünlere anlatıp, biz de bugünlerden geçtik diyeceğimiz günlere.. mazi olarak kötü de olsa anılıp bitip gidecek İNŞALLAH!

(Berkem Korbay)



Turizm sektöründe çalışanların 1.500 TL destek ödeneği ödenmedi!

Neden bu “adaletsizliğiniz...”

Yoksa “bizden” değil diye, baksınlar başlarının çaresine mi diyorsunuz?

(Oy bahçesi görmediğiniz için mi?)

Tek kelime ile “Ayıp” yaptığınız!..

(Sefa Karahasan)



Geçen sene biz tuvalet kağıdı sektirirdik, bu sene yeni trend kadınlarda kafanın üzerinde amuda kalkmadır galiba 1 senede iyi gelişme var kızlar bravo...

(Tekin K. Birinci)







Spor bir eğlencedir bunu farklı yere çeken bütün fenerlilere yada bütün Fenerlileri veya Bütün Fenerlilerin deyip de güç uygun olmayan yorum ve yazi yazan arkadaşlara herkesin bir ailesi var bir empati yapın. Ahlak ve saygı kurallarını maalesef aşıyor bazı arkadaşlar. Gün gelir size de böyle yapılırsa hoşunuza gider mi? O öyle dediydi zamanında da bilmem ne gibi yorumlar maharet değil. Tabi ki galip gelen taraf sevinecek ama kimseyi kırmadan incitmeden . Hele hele de böyle bir zamanda ne yazdığımızı daha da dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Spor centilmenlik sınırları içinde güzeldir.

(Emirali Tatlıdil)









Avustralya Açık Tenis Turnuvası başlıyor. Maçlar seyircili oynanacak. Avustralya’ya giden herkes karantinaya alındı. Dünyanın en iyi, torpilli oyuncuları bile 15 gün kapalı kaldı. Liverpool Futbol takımı şampiyonalar ligi maçı için Almanya’ya alınmadı. Almanya’nın aldığı karar ile ülkeye girmeyecek ülkeler listesinde İngiltere de var. Torpil, para, futbol yok. Alınmadılar. KKTC’de ise 5000 koyun ülkeye giriş yapmak üzere senin suçun yok Ersanım, senin suçun yok. Bu ülkeyi biz koyunlar bu hale getirdik...

(Merter Refikoğlu)







Herkes aşılansın. Polis aşılansın, gardiyan aşılansın, öğretmen aşılansın, halkla temas halinde olan sektör aşılansın vs, vs.

Son günlerde KKTC'nde aşı almak için birileri elini taşın altına koyuyormuş. Covid aşılarını almak o kadar kolaysa ben de 5-10 kişiye yapılacak aşıya katkı yaparım. Ama iş o kadar basit değil. Aşıya ulaşmak zor. Hele bizim gibi tanınmayan bir ülke için imkansız gibi. İki alternatifimiz var. Biri Türkiye'den gelecek aşılar, diğeri de AB katkısı ile gelecek aşılar. Onların da ne zaman, ne kadar geleceği belli değil. Yakında, Türkiye'de yüz yüze eğitim bazı sınıflar için başlıyor. TC Eğitim Bakanı'nın geçen günkü açıklaması; "yüz yüze eğitime başlanacak sınıfların öğretmenleri okullar açılmadan aşılanacak" şeklinde idi. Doktorlar, "aşı açılım için en önemli adım, halkı Covid'e karşı önemli şekilde koruyacak" diyor.

Gerçekten bir yıldır çok yorulduk. Biraz daha sabır.

(Derviş Atakan)



