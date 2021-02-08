Sn. Ali Pilli, YDÜ Hastanesi tarafından yapılan araştırmada ülkede şu anda mutant virüs varyantı olduğu ortaya kondu. Ancak Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda hiçbir ses seda olmaması dikkatlerden kaçmamakta.





Sn. Olgun Amcaoğlu, bugünlerde sesiniz soluğunuz çıkmaz oldu. Hayırdır? Bakanlıkta göreve geldiğiniz ilk günlerdeki hızınız azaldı sanki. Bu arada Eğitim Bakanlığı’ndaki pozitif vakaların sayısı kaç oldu?





Sn. Nazım Çavuşoğlu, aldığımız duyumlara göre, son günlerde bazı hayvan yemi üreticileri sessiz sedasız besi ve süt yemlerine zam yapmış. Bu konuda bir denetim yapmanızda fayda var.





Sn. Koral Çağman, işveren kanadı toplantıda olmamalarına rağmen belirlenen yeni asgari ücreti kabul ederek mahkemeye gitmeyeceklerini açıklayarak size rahat bir nefes aldırmış oldular herhalde.





Sn. Ahmet Latif, Akdoğan bölgesinde pozitif vaka sayısı 15’e bulması nedeniyle halka temastan kaçınma ve evde kalma çağrıları yapıyormuşsunuz. Bu arada siz evde kaldıkça kendinizi mutfağa vermişsiniz diye duyduk.



Sn. Dr. Özlem Gürkut, aşı konusunda ülkemizde yürütülen çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Yapılan aşılama ve uygulamalar doğru şekilde yürütülüyor mu?



