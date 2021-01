Son yıllarda ebeveynlerin çocuklarına verdikleri adlar, bir dilbilimci olarak dikkatimi çekiyor:

" Armin, Lavin, Lalin, Lara, Lena, Mira, Maya, Maysa, Kayra, Kayla, Aras, Ares, Arya, Alya, Alen, Aren.... "

İyilik, yardım anlamındaki "kayra" dışındaki tüm adlar Türkçe değildir. İtalyanca'dan dilimize giren ve dar,kalınca tahta anlamı taşıyan "mira", Farsça bir sözcük olan "maya" ve yine İtalyanca bir sözcük olan "arya" günlük yaşamda cins isim olarak kullandığımız sözcükler. Diğer yabancı sözcükleri günlük yaşamımızda hiç kullanmıyoruz; ancak ebeveynlerin çocuklarına verdikleri adlar olarak artık kullanmaya başladık.

Tabii ki herkes özgürdür ve çocuğuna dilediği adı verebilir. Saygı duyarım. Ben sadece bu konuya sizin de dikkatinizi çekmek istedim.

Adları ile büyüsün çocuklarımız. Ömürleri uzun, bahtları açık olsun.

(Yıltan Taşcı)







Biliyorum herkesin bir derdi var. Kimisi hastadır, kimisinin borcu dağları aşmıştır. Kimisi yas tutar birilerinin ardından, kimisi kalmakla dönmek arasında gider gelir. Kimisi aşk acısı çeker, kimisi karanlık illetlere kurban olur... Ama yine de kendinize ufak bahaneler yaratın ve yüzünüze küçük bir tebessüm kondurun. Hayatın zorluklarına rağmen kendinize tutunacak bir dal bulun ve gülümseyin. Yoksa bir gün gelip bakacaksınız ki ağlamak kaderiniz olmuş....

(Halil Tunç)





Vermek” ve “verebilmek”

Pazarlık, Kamu Sendikaları ve Hükümet arasında;

Ancak,

Ödeyecek olan Özel Sektör İşvereni

Ödenecek olan Özel Sektör Çalışanı.

Bu masada,

Kamu Sendikalarının ilişkisi ne?

Çünkü,

Asgari Ücret ne kadar yüksek olursa,

Maaş üzerinde uygulanacak Vergi Muafiyeti de o kadar yüksek oluyor ve Zam yapılmadan(!) Kamu Çalışanlarının maaşlarında otomatik artış oluyor.

Zülmü çeken,

Yine,

Özel Sektör işvereni ve Özel Sektör çalışanı oluyor.

Kazanmadığı parayı ödemeye zorlanan Özel Sektör İşvereni, bu durumda ne yapıyor?

İşçi durdurmaya, kaçak işçi çalıştırmaya ve yatırımları yapmamaya/yapamamaya başlıyor.

Evet,

Ülkede pahalılık ve geçim sıkıntısı vardır ve bu Asgari Ücret yeterli mi, değildir,

Ancak,

Büyük ve çok kazanan işverenler olsa da, binlerce “zar zor ayakta kalmaya çalışan” küçüklü büyüklü işletmeler var.

Onlar nasıl ödeyecekler?

Vereceksin demekle iş bitmiyor ki?

Olmayan para, nasıl verilecek?

Yoksa,

Ayakta kalma mücadelesi verenleri de mi batıracaklar?

Hükümetlerin “Asli Görev”lerinden biri de vatandaşlar arasında Adil ve Eşit davranmak ve Çare üretmektir.

(Ülker Fahri)





Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son günlerde vakaların arttığını söylemişti. Test sayılarının 50-100 olduğu dönemde vakalar 1. 3 5.7 olarak açıklanmıştı. son haftalarda test sayıları 2 .000’lerde olduğunda vaka sayıları da 20- ile 30 arasında her gün değişim gösterdi. geçtiğimiz gün üst kurul kapanma önerisi yapmış ve bakan pilli de buna onay vermişti ama hükümet bu karara uymadı. Vaka sayısı 7 ye düştü her şey kontrol altında olduğu söylendi. bazı gazino. otellerin sesi olan sitelerde ne kapanması yahu aha vaka sayısı 7 her şey kontrol altında diye yayınlar yaptılar. O 7 sayısı yalnızca o gündü ondan sonraki günlerde vaka sayıları yine 20’lerin üzerinde.

Vakaların çoğunluğu kumarhane ve otellerin bulunduğu Girne ilçesinde hadde ayıklayın pirincin taşını.

(Gürsel Karagözlü)