Sn. Dursun Oğuz, memura yapılmayacak olan hayat pahalılığı ödeneğinin sosyal sigortalara yatırılacağı iddiaları doğru mu? Bu arada 5 bin TL altında alanlara ve sosyal yardım maaşı alanlara Hayat Pahalılığı ödeneği verilecek olması önemli.





Sn. Olgun Selçuk Amcaoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak bazı özel okullara gönderdiğiniz maillerle online eğitimi durdurmalarını istemişsiniz. Yani bunun anlamı ne pek anlaşılmadı.



Sn. Ali Pilli, aldığımız haberlere göre, dün başlanan 80 yaş üzeri vatandaşların aşılamasında gerek Girne gerekse Güzelyurt’ta aşı kalmaması nedeniyle birçok vatandaş geri gönderilmiş. Acaba doğruluk payı var mı?



Sn. Kutlu Evren, gerek Turizm Bakanlığı görevindeyken gerekse şu anki İçişleri Bakanlığı görevinizde oldukça sessiz kaldığınız dikkatlerden kaçmıyor. Bu arada ülkemizde bir nüfus sayımı yapılması için çalışma var mı?



Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak bölgenizdeki yaşlıların aşı için Yeni Erenköy Sağlık Merkezi’ne gitmesine karşı olduğunuzu dile getirdiniz. Bu siteminizde haklısınız ama daha donanımlı bir sağlık merkezi ise sorun yok bizce…



Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu bünyesinde Kıbrıs Türk Futbol Müzesi açılması projesi gündeme geldiğini öğrendik. Ancak bu müzede neyin sergileneceğini anlayamadık.

