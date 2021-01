Nisan ayında seçim konuşacağınıza Nisan ayında hayatı normale nasıl döndürürüzü önce onu konuşun.

Hayat normale dönerse seçime bakarız.

Şuanda parlamentoda olan tüm partiler hükümette bulundu.

Yarın seçim olsa ok da farklı bir tablonun ortaya çıkmayacağı aşikardır.

Azacık da vatandaşı düşünerek

SEÇİM yerine GEÇİM DERDİNE çare bulunuz.

(Ziya Emir)



Uzun lafın kısası UBP'nin ve de YDP'nin kaygılarıyla, halkın kaygıları aynı değilmiş! Umarın hükümsüz hükümet halkın malını mülkünü satma, kiralama, üleşme gafletine düşmez!

(Alev Şensoy)



Elektrik üretiminde AKSA firması ile yapılan kısmi özelleştirme nedeniyle tükettiğiniz her 100 kWs elektrik için fazladan en az 15 TL ödüyorsunuz. 500 kWs'lik tüketiminiz varsa, özelleştirme sonucu fazladan ödediğiniz miktar; 75 TL'yi aşıyor!

(Tuluy Kalyoncu)



Geri zekâlılık olarak değerlendirmem asla.

Tik Tok paylaşımlarını.

Çocukların...

Çağımız eğlencesi olarak bakmayı tercih ederim. Üstelik kimsenin de eleştirme hakkı yok ötekini. Ona bakacak olursak herkesin bir garip huyu, alışkanlığı, zevki var.

Öte yandan..

Bu sanal ve sosyal medya içerikli paylaşımlar aksine, bazılarının yaratıcılıklarını bile zorluyor. Ve çok güzel şeyler çıkıyor ortaya.

Özgüvenleri bile artıyor tek başlarına yaptıkları paylasımlarla.

Ha ama..!!!

Bu madalyonun bir yüzü sadece!

İşin bir de zararlı tarafı var elbette.

İçeriğin çirkinliği veya kötüğü de yine o paylaşımı yapan kişiyi bağlar.

Ben anca toplumsal zarar kısmında eleştirebilirim.

Şiddet içerikliyse. Küfür içerikliyse. Vs...

Biliyorsunuz.

Ama internet ve sosyal medya çağı geriye değil, daha da ileriye gidecek.

Bunu sevmesek de, benimsemesek de, kabullenmemiz gerek.

Hiç mi birşeyler almadık izlediğimiz bilim kurgu filmlerinden?

Geleceğe dönük...

Tercih meselesi.

Herşey tercih meselesi...

Tik Tok kullanmayı bilsem, ben de çok komik ve eğlenceli klipler çekerdim kesin.

Gerçek hayat çok sıkıcı. İnsanı geriyor. Ve hiçbir espirisi yok.

Üstelik paylaşımdan ve beğeniden çok uzaklaştık...

Sadece garezzzzz.....

(Sevdiye Gökaydın)



Ersan Saner'in dün yaptığı açıklamaya bakarak,

Yakınlarda bir seçim olacağına inanan varsa, vazgeçsin.

Şu anda,

Siyasi partilerin hiç biri,

Ne seçime hazırdır, ne de niyetlidir.

(Ülker Fahri)



Bu mu bu ülkenin layık olduğu 'gelecek'? Bu mu bu toplumun layık olduğu yönetim biçimi?

Bir avuç hergele'nin şaklaban ettiği 'bir demokrasi' ile karşı karşıyayız.

Ya buna layık olmadığımızı hissettirip irademize sahip çıkarız, ya da bu maskaranın piyonları olmaya devam ederiz.

Önümüzde 3 büyük tehlike var...

1) Seçim yasasının değişerek barajın arttırılması

2) Başkanlık sistemi

3) İrademiz ve varlığımızı tehdit eden vatandaşlıkların seçim malzemesi olarak dağıtılması.

Bu tehditlere karşı kendimizi eğitmek ve birbirimizi bilgilendirmekle sorumluyuz. Kimseden beklemeden, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmamız sorumluluğumuzdur.

(Mine Atlı)