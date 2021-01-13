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Sn. Ersan Saner, anlaşılan o ki daha koltuğunuzu bile ısıtmadan koşar adım erken seçime gidiliyor? Bu dönemde böyle seçim kararı gerekli mi yoksa gereksiz mi tartışılır. Ama hayırlısı olsun diyelim.
 
 
Sn. Tufan Erhürman, CTP olarak siz de bir erken seçime onay vermişsiniz. Ancak unutmayın ki bu seçim geride kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminden pek de faklı bir seçim sonucu çıkarmayacaktır.
 
 
Sn. Ünal Üstel, aldığımız haberlere göre, Girne-Değirmenlik dağ yolu çift şerit yol projesi için artık son aşamaya geçilmesi için çalışmalar hızlanmış. İnşallah bu erken seçim olayı çalışmaları yeniden durdurmaz.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, pazartesi günü yeniden eğitimin başlamasıyla birlikte özellikle ortaokul ve liselerde ikinci sınavlar için hazırlıklar da başlayacak herhalde. Ancak öğrencilerin ikinci sınavlara ilk sınavlarda ki gibi derslerden önce girip daha sonra derse mi girecekler yoksa ders görmeyecekler mi diye merak ediliyor.
 
 
Sn. Mehmet Harmancı, yeni belediye Pazar yerinde sona doğru hızla ilerlendiği görülüyor. Acaba açılış için bir takvim belirlendi mi?
 
 
Sn. Hasan Sertoğlu, Federasyon yönetimi olarak 2021-2022 futbol sezonunun başlangıç tarihini Ağustos sonu olarak belirlemişsiniz. Anlaşılan o ki futbol camiası için bir başlangıç tarihi önemli.
 
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