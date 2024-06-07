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“Sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk artık”

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“Sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk artık”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde sivrisinekler ve kara sineklerden dolayı perişan olduklarını dile getirerek, bu konudaki sitemlerini paylaştılar.
Özellikle akşam saatlerinden itibaren daha fazla görülmeye başlayan sivrisinek veya küpdüşenlerin kol ve bacaklarını ısırmaktan dolayı perişan olduklarını söyleyen vatandaşlarımız, “Biz bu sivri sineklerle bir çeşit 'kan kardeşi' gibi bir şey olduk!” diyerek ne yapacaklarını şaşırdıklarını ifade ettiler.
Belediyelerin ilaçlama yapıp yapmadığını sorgulayan vatandaşlarımız, eğer ilaçlama yapılıyorsa atılan ilaçların çok zayıf olduğunu dile getirdiler.
Evlerinde akşam saatlerinde balkona çıkıp akşam serini ile keyif yapmak istediklerini ancak buna sivrisineklerin izin vermediğini söyleyen vatandaşlarımız, bu hayvanların sulak veyahut lağım gibi yerlerden çoğaldığını düşündükleri zaman hastalık kapabilecekleri korkusunu taşıdıklarını sözlerine eklediler.
 
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