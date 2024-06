SOSYAL MEDYANIN SESİ

Böyle bir af, ne görüldü ne duyuldu!Ülkeye, kontrolsüz şekilde, turist vizesiyle girişler , özellikle 3. Ülke vatandaşlarından kaynaklı aids hastalığının 15 yaşa kadar indiğini de hesaba katarsak , artık bizim için değil çocuklarımız için de tehlike çanlarının çalmaya başladığının göstergesidir ! Yapılan ve resmi gazetede yayınlanan yasa ile kaçak sayısı çarpı bir asgari ücret hesabı yapılmış, maliyeye gelir dışında hiçbir tehlike hesaba katılmamıştır . Yasanın şuan itiraz süresidir. Bu tehlikeye bu ülkeyi seven herkes dur demeli ve hükümette yeniden düzenlemeye gitmelidir .(Hasan Gazioğlu)SORUYORUM.Nankörbangır bangır bağırırsın elektrigi kestiler diye.Ana avrat dere tepe ohto monobadi dümdüzgüncelliğini bıraktınız ne cellarisini .Yahu adamlar ne yapsın size daha.%13 zam yaptılar size tasaruf yapın derler anlamazsınız.Napsinlar elektrigı kesip mecburi tasarrufa sokuyorlar bizi.Ama ne gezer bizde o anlayış.Aha bakın benim elektrik saati yerinde durur.(Hüseyin Cumaoğlu)Diğer Gölet ler ve kuyular HARİÇ, 9 ay yetecek(Geçitköy barajında) su stoğumuz vardır...Önemli olan suyu alan ve satan Belediyelerin, kendi kayıp kaçaklarını tamir ederek, tüketiciye su fiyatını ucuzlatmalarıdır! Kendi beceriksizliklerini yurttaş ciro ederler, bu çok nahoştur!BELEDİYELER ve Su Dairesi de kendi kuyu ve göletlerini vs, bakımlı, faal tutmaları, her noktada iletkenlik ve mikrobiyolojik tahlillerini yapıp kayıtlamak ve izlemek durumundadırlar.Who için 1000ppmABD için 500ppmKullanılabilen sudur.Hazır satılan şişe suları 70-200 ppm arasıdır. PH ı 7+sular,Kloru az sular makbuldür.Sulama suyu boruları Mesaryaya indirildi... Yaklaşık 275 km borulama yapılacak.... Köy yolları yenilemeleri bitiyor, 60 km de anayol yapılacak(ara emirliler, yarım kalanlar).Enerji enterkonekt fizibilite ve programı da hazır 2028 e kısmetse. (GÜNEY dikkate alınmadı!)Sonrası ALLAH KERİMBir de Ercan KARGO ile Türkiyede bir hava lojistik, ticari, EĞİTİM, Turizm ÜSSÜ ile ULAŞIM ambargoları hafifletilirse her konuda MALİYETLER düşecek, rekabet edebilirliğimiz artacak.(Hasan Nihat Erduran)Maşallah inşaatlar hem yatay hem dikey gırla gidiyor. ( Dün Lâpta yı yazdım. )Ancak bu inşaatlarda, bütün kapılar cam. Temizlik yapan hanımlarda, ellerindeki kimyasallar ile camda hiç leke bırakmazlar.Bende kapı açık zanneder, , cama TOSLARIM.Bu dört defa oldu. Çok şükür camlar kalın kırılmadı. Yoksa akıbetim ne olurdu!!Bir süre burnum ve anlım ağrıdı.Bu konuda, kapılara renkli band veya işaret konmalı.İkinci konu ;Brüksel’de bir binanın 30 ncu katındayık.Dikkatimi çekti. Tüm pencereler, yana açılmaz, hep yukarı doğru YARIM açılır, Sebebini sordum.Yasa imiş.İNTİHARLARI ÖNLEMEK İÇİN. VE hayvanların düşmesini önlemek için.Bizde bazı yüksek binalarda pencereler aşağı doğru açılır.İnsan, veya hayvan aradan düşsün diye!!(Yücel Dolmacı)