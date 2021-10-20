Sivrisinekler ve karıncalar perişan ediyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde kış aylarına doğru gittiğimiz bugünlerde havaların halen soğumaması nedeniyle sivrisinek ve toz sineklerle, sarı karıncaların vatandaşları adeta perişan ettiği bildiriliyor.



Özellikle akşam ve gece saatlerinde sivrisinek ve toz sineklerin adeta hücuma kalktığı ve başta çocuklar olmak üzere tenleri hassas kişilerin rahatsızlık yaşadıkları bize gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Evlerinde sinek kovucu hap kullanan kişilerin bile sineklerden rahatsız oldukları bildirilirken, belediyelerin neden ilaçlama yapmadığı konusunda sitemli konuştukları gelen bilgiler arasında.

Öte yandan yaz ayları boyunca evlerinde karıncalarla mücadele den vatandaşların havaların soğumasına karşın halen evlerinde karınca istilası ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettikleri ve karıncalarla karşı her türü mücadelelerini yapmalarına karşın neden karıncaların azalmadığını sorguladıkları bildirilmekte.

