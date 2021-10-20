Ağaçlar kurumaya başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan doğasever vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda dikkatlerini çeken doğa olaylarının başında birçok meyve veren ağaç türünün aniden yaprak dökmeye başlamaları olduğunu dile getirerek, görüşlerini bizlerle paylaştılar.



Özellikle bahçelerde bulunan üzüm, yeni dünya, nar gibi ağaçların bir anda yapraklarının kararak dökülmeye başladığını gözlemlediklerini ifade eden vatandaşlarımız, bazı ağaçların tamamen yapraklarını dökerek yeniden yeşillenmeye başladığını ancak bazılarının ise tamamıyla kelleştiğini kurumaya yüz tuttuğunu ifade ettiler.

Ağaçlardaki bu hastalığın ne olduğunu sorgulayan vatandaşlarımız, ziraat mühendislerinin bu konuda nasıl bir çözüm önerisi olduğunu sorguladılar.

Vatandaşlarımız, bu ağaçlardaki kurumanın hava sıcaklığıyla alakalı mı yoksa biyolojik bir hastalık mı olduğunu anlayabilseler bu sorunu çözebileceklerini sözlerine eklediler.

