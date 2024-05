Sivrisinekler fena can yakıyor

Ayaklı Gazete’ye İskele’den ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde bahar aylarının yaşadığı bugünlerde hava sıcaklıklarının yükselmeye başlaması sonucunda sivrisineklerin kendilerini göstermeye başladığını belirterek, ancak bu sivrisineklerin bu yıl çok canlar yakacağını ifade etti.

İskele’de sakin vatandaşımız fotoğrafta görüldüğü gibi ayağını ısıran dev sivrisinekler nedeniyle ayağının davul gibi şiştiğini anlatarak, "Dev sineklerin yaptığı mikrop. İlaçlama olmazsa daha çok hastalıklar kapacağız.” dedi.

Kapıları camları açamayacak durumda olduklarını belirten vatandaşımız, “Şu an durum böyleyse, ilerleyen günleri düşünemiyorum. Şu an gerçekten can yakan bir ağrı içerisindeyim gerçekten yazık günah hepimize" diyerek sivrisineklerle mücadelenin yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Bu sivrisineklerden salgın hastalık kapabilecekleri endişesi içinde de olduklarını belirten vatandaşımız, herkesin etrafındaki sulak alanlar ve otluk alanları temizlemesi gerektiğini sözlerine ekledi.