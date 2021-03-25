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Şimdi çala zamanı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde baharın gelişinin simgesi olan ağaçların çiçek açması yanında bazılarının meyvesini vermesinin bugünlerde daha belirginleştiği bildirilmekte.

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Şimdi çala zamanı
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Özellikle bahar aylarının habercisi olan erik ve badem ağaçlarının bugünlerde meyvelerini büyütmeye başladığı gözlemlenirken, birçok bölgede bademin yeşil hali olan çalaların toplanmaya başlandığı bildiriliyor.
Birçok kişinin çalayı yıl boyunca dört gözle beklediği ve bu nedenle bugünlerde badem ağaçlarının altında vakit geçirdiği bize gelen bilgiler arasında bulunmakta.
Bazı kişilerin ise bahçelerinde bolca bulunan badem ağaçlarından topladıkları çalaları kilo kilo satarak harçlık çıkardıkları bize ulaşan bilgiler arasında bulunuyor.
 
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